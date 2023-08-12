Россияне обстреляли Елизаветовку в Донецкой области: погибла женщина. Фото

Оккупационные российские войска вечером в пятницу, 11 августа, ударили по населенному пункту Елизаветовка в Покровском районе Донецкой области. В результате погибла 70-летняя женщина.

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Об этом сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Елена Руденко, передает издание "Суспільне". По ее словам, вражеский снаряд попал на территорию частного дома, где находилась женщина.

Кроме того, ранения получил местный житель, которому 76 лет. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения.

По словам Руденко, армия государства-агрессора обстреляла поселок, по предварительной информации, из артиллерии.

"11 августа 2023 года, по состоянию на 19:00, войска РФ произвели, вероятно, из артиллерийского оружия, обстрел села Елизаветовка Марьинской городской громады Покровского района", – говорится в сообщении.

Прокуратура начала досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Елизаветовка – село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области. Расположена на левом берегу реки Сухие Яли. В селе проживает 1380 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные преступники РФ с обстреляли Покровск в Донецкой области. Оккупанты нанесли два удара и попали в многоэтажный дом. В результате теракта погибли 7 мирных жителей, 81 человек получил ранения.

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