Из Купянского района эвакуировали 63 человека: Синегубов рассказал о ситуации возле линии фронта. Видео

В Купянском районе Харьковской области продолжается обязательная эвакуация населения из населенных пунктов, которые расположены рядом с линией фронта. В более безопасные места вывезли уже 63 местных жителей, среди них 9 детей. Эвакуация происходит планово, по определенным безопасным маршрутам

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Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Сейчас в самом Купянске остается 523 ребенка – в ОВА думают об их обязательной эвакуации. В общей сложности в городе и приближенных к нему населенных пунктах проживает около 12 тысяч человек.

"Из тех населенных пунктов, которые в 7-10 км от линии фронта, рассматривается возможность объявления принудительной эвакуации детей. В том числе непосредственно из г. Купянск. Это решение должно быть принято на Совете обороны области и согласовано с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", – отметил Синегубов.

По его словам, в Харькове и отдаленных от фронта областях Украины (Полтавской, Ривненской, Житомирской) зарезервированы места для размещения эвакуированных граждан. В Харькове такой резерв составляет 3,5 тысяч мест, он может быть оперативно увеличен до 16 тысяч.

Ситуация на Купянском направлении

Синегубов рассказал, что российские оккупационные войска продолжают вести наступательные действия на Купянском направлении, штурмуя позиции Сил обороны. Одновременно с этим враг терроризирует мирное население, обстреливая населенные пункты управляемыми авиабомбами.

"Наши военные на своих позициях стоят, однако враг значительно расширил линию фронта, атакует там постоянно своими штурмовыми отрядами. И, конечно, серая зона, которая находится фактически на линии фронта, значительно увеличилась", – добавил глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Минобороны рассказали, что оккупационные российские войска на востоке Украины сосредоточили усилия на Купянском направлении, пытаясь прорвать оборону украинских защитников и выйти на Купянск. В настоящее время попытки врага продвигаться безуспешны, Силы обороны сдерживают атаки оккупантов.

– В связи с постоянными российскими обстрелами в Купянском районе Харьковской области объявили проведение обязательной эвакуации населения. Ей подлежат 37 населенных пунктов в нескольких объединенных территориальных громадах района.

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