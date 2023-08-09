Войска РФ пытаются прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении: Маляр рассказала о ситуации. Карта

Оккупационные российские войска на востоке Украины сосредоточили усилия на Купянском направлении, пытаясь прорвать оборону украинских защитников и выйти на Купянск. Сейчас попытки врага продвигаться безуспешны, Силы обороны сдерживают атаки оккупантов. На юге ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в направлении Урожайного, Приютного и Вербового.

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Об этом 9 августа рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "По состоянию на сегодняшний день основным направлением наступления врага остается Купянское направление. Здесь враг сформировал наступательную группировку и пытается продвигаться вперед, впрочем безуспешно", – заявила она.

Чиновница добавила, что оперативная ситуация на указанном направлении сложная, но контролируемая, украинские войска мужественно сдерживают наступление врага.

По словам Маляр, военные РФ уже несколько дней подряд безуспешно атакуют в районе Синьковка Харьковской области.

"Цель врага на Купянском направлении – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно на Купянск. Интенсивность боевых действий и вражеских обстрелов высокая. По некоторым позициям бывает по несколько изменений положение за день. Все необходимые решения для усиления нашей стойкости оперативно приняты на месте командирами и командованием восточной группировки войск", – рассказала заместитель министра.

На Бахмутском направлении, по ее словам, ВСУ продолжают вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах. Враг постоянными штурмами предпринимает попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки и в районе Зайцево.

На юге украинские защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, отметила Маляр.

"В направлении Урожайное, Приютное и Вербовое наши защитники имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Северное, Новомихайловка и Старомайорское. Наши бойцы не оставляют врагу шанса на продвижение и возвращение утраченных позиций", – говорится в сообщении.

Маляр рассказала, что и на востоке, и на юге противник сейчас несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Силы обороны Украины за эти дни существенно снизили наступательный и оборонный потенциал врага и не дают ему реализовать планы, заявила чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В утренней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что украинские защитники отбили атаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а в районе Старомайорского враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение.

– По данным The Wall Street Journal, применение кассетных боеприпасов вместе с новой тактикой дало импульс контрнаступлению ВСУ. Такие бомбы поражают большую площадь, чем обычные артиллерийские снаряды, наносят удары по скоплениям вражеской пехоты, группам транспортных средств и другим целям, расчищая путь для продвижения наземных войск.

– В Генштабе ВСУ по состоянию на утро 9 августа рассказали, что за сутки в Украине были ликвидированы около 820 оккупантов и уничтожены 81 единица вражеской техники.

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