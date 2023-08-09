Минус? оккупантов, танки и артсистемы: в Генштабе подвели статистику потерь врага за сутки

За прошедшие сутки Силы обороны "отминусовали" очередную партию российских оккупантов – 820 кремлевских военных больше не будут совершать преступления в Украине. В целом за период полномасштабной войны армия РФ потеряла в Украине уже 251 620 своих вояк.

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Об этом утром 9 августа сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Также отмечается, что в металлолом за последние сутки превратилась 81 единица вражеской техники.

Напомним: ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как защитники Украины на Бахмутском направлении сожгли 152-мм гаубицу "Мста-Б" россиян. Вражескую технику обнаружил аэроразведчик 30-й ОМБр с позывным "Вялый" и скорректировал по ней огонь РСЗО HIMARS. От одного точного выстрела позиция оккупантов вместе с боеприпасами была уничтожена до основания.

Кроме того, 7 августа украинские воины 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" приземлили очередной российский вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор", вблизи Роботиного на Запорожье. Удар по вражескому объекту был нанесен из переносного зенитного ракетного комплекса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Харьковской области 8 августа пограничники приземлили новейший российский беспилотник "Элерон Т-16". Защитникам удалось посадить российский БПЛА с помощью обычного антидронного ружья;

– в "Гвардии наступления" сообщили, что украинские воины держат инициативу на Бахмутском направлении. Противник интенсивно обстреливает позиции Сил обороны, но наши защитники дают отпор и наносят российским захватчикам потери.

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