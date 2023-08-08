Работает HIMARS: Сырский показал, как один точный выстрел уничтожил российскую гаубицу 'Мста-Б'. Видео

Защитники Украины на Бахмутском направлении сожгли 152-мм гаубицу "Мста-Б" россиян. Вражескую технику обнаружил аэроразведчик 30-й ОМБр с позывным "Вялый" и скорректировал по ней огонь РСЗО HIMARS.

Видео дня

Эффектное видео опубликовал в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что от одного точного выстрела позиция оккупантов вместе с боеприпасами была уничтожена до основания (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

152-мм гаубица "Мста-Б" – советская прицепная гаубица, предназначенная для уничтожения тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и минометных батарей, танков и других бронированных средств, разрушения полевых фортификационных и других оборонных сооружений, подавления живой силы и огневых средств, средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Напомним, под Роботиным на Запорожье украинские воины 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" приземлили очередной российский вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Удар по вражескому объекту был нанесен из переносного зенитного ракетного комплекса.

Ка-52 – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения, способный поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Херсонской области одним ударом защитники Украины отменяли у врага наблюдательный комплекс "Муром-М". Посредством этой техники оккупационная армия России вела круглосуточное наблюдение для недопущения прорыва войск Сил обороны Украины;

– защитники Украины уничтожили очередную дорогостоящую технику российской оккупационной армии в Луганской области. FPV-дрон за $500 поразил зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1-2" россиян ценой около $100 млн.