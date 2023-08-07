Одним ударом: в Херсонской области нацгвардейцы уничтожили вражеский комплекс 'Муром-М'

Героические защитники Украины продолжают снижать военный потенциал российских оккупантов, уничтожая их технику. На Херсонщине украинские воины отминусовали у врага наблюдательный комплекс "Муром-М".

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Охоту на технику россиян провели бойцы 11 бригады имени Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице НГУ в воскресенье, 6 августа.

Вражеский наблюдательный комплекс был размещен на мосту через реку Конку в Херсонской области. С помощью этой техники оккупационная армия России вела круглосуточное наблюдение с целью недопущения прорыва войск Сил обороны Украины.

Как говорится в сообщении, украинские военные вычислили координаты вражеского комплекса видеонаблюдения и одним точным ударом нанесли огненное поражение.

"Муром-М" – комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

Стационарные версии, как тот, что уничтожили военные следят за любыми перемещениями украинских сил рядом с линией боевого столкновения. Они помогают россиянам корректировать артиллерийские обстрелы и сопровождают российские диверсионно-разведывательные группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юге Украины 6 августа сообщили о "бавовне". Взрывы раздавались в районе временно оккупированного Геническа. Также оккупанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту.