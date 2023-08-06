В Геническе прогремели взрывы, также сообщают о прилете по Чонгарскому мосту. Видео

На юге Украины после обеда 6 августа сообщили о "бавовне". Взрывы раздавались в районе временно оккупированного Геническа.

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Также оккупанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту. По словам коллаборанта Владимира Рогова, там зафиксировано "три-четыре прилета", объемы повреждений пока неизвестны.

"Прилеты по Чонгарскому мосту. Нацисты нанесли ракетные удары. Всего сообщают о трех-четырех прилетах. Объем повреждений пока неизвестен", – написал предатель в 15:19.

Удар по Чонгарскому мосту подтвердил оккупационный "глава правительства Крыма" Сергей Аксенов.

"Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск", – заявил гауляйтер.

Сальдо также опубликовал фото, сделанные якобы после прилета.

А вот российские пропагандисты добавили "красок" и опубликовали повреждения, о которых Сальдо "забыл".

Российские пропагандисты опубликовали видео с моментом прилета по Чонгарскому мосту.

Также в соцсетях сообщают о взрывах в районе Геническа: там поврежден мост на Арабатскую стрелку, а также газопровод.

В сети также появилось фото поврежденного в результате "бавовны" моста.

"На фото первый мост на Арабатку – он очень устал. Ранее 31 июля они закрыли доступ к Арабатке гражданским и переместили туда очень много разного всякого. Теперь это разное всякое имеет риски там остаться и ждать очередного прилёта от "уничтоженных самолётов". Такое бывает, когда много пи*дишь и думаешь что тебе за это ничего не будет", – написал блогер "Николаевский Ванек".

Гауляйтер оккупированной части Херсона Владимир Сальдо подтвердил повреждение моста на Арабатскую стрелку и поражение газопровода. Однако заверил, что повреждения "небольшие" и традиционно "сбил" практически все ракеты.

"Сегодня вооружённые формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО. Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилёта. Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения... Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным, они невелики и будут устранены быстро", – выдал Сальдо.

Также он заявил, что пораженный мост для оккупантов, которые рано или поздно будут вынуждены бежать из украинской Херсонщины, "важного военного значения не имеет".

Взрывы активно обсуждают в местных чатах. Люди пишут, что они были очень сильными.

Напомним, 22 июня 2023 года был поврежден основной автомобильный Чонгарский мост. Удары наносились ракетами "воздух-земля" Storm Shadow. Рядом с железнодорожным расположен старый автомобильный мост, уже давно в аварийном состоянии. По некоторой информации, по нему тоже было попадание. Но российские пропагандисты, выкладывавшие фото и видео с последствиями ударов, фиксировали разрушение крупным планом только на новом мосту.

29 июля 2023 года был произведен повторный удар, но уже по железнодорожному мосту, расположенному на расстоянии примерно 8 километров от автомобильных. Появившиеся впоследствии спутниковые снимки подтвердили: Чонгарский железнодорожный мост серьезно поврежден после удара.