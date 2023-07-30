Чонгарский железнодорожный мост серьезно поврежден: появились фото со спутника

В сети опубликовали спутниковые снимки, которые подтверждают серьезное повреждение Чонгарского железнодорожного моста после "бавовны" утром 29 июля. Этот мост является важным логистическим объектом для оккупантов, потому что соединяет Крым с Херсонской областью.

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На фотографиях видно, что один из пролетов моста "устал". Соответствующими кадрами поделился на своей странице в Twitter японский исследователь Хиденори Ватанаве.

Первый снимок спутник сделал из космоса 24 июля. Второй – 30 июля, уже после удара Сил обороны.

"Область, обведенная красной рамкой, кажется поврежденной. На севере виден поезд", – прокомментировал автор поста.

Судя по всему, часть конструкции, которая находится над сушей, а не водой, обрушилась.

Напомним: 22 июня 2023 года был поврежден основной автомобильный Чонгарский мост. Заявляется, что удары наносились ракетами "воздух-земля" Storm Shadow. Рядом с ним расположен старый автомобильный мост, который уже давно в аварийном состоянии. По некоторой информации, по нему тоже было попадание. Но российские пропагандисты, выкладывавшие фото и видео с последствиями ударов, фиксировали разрушение крупным планом только на новом мосту.

29 июля 2023 года был совершен повторный удар, но уже по железнодорожном мосту, который находится на расстоянии примерно 8 километров от автомобильных. Взрывы прогремели рано утром. Telegram-канал "Крымский ветер" писал, что "Чонгарский мост все".

Информацию подтверждали россияне, которые в чатах заявляли, что мост перекрыли из-за атаки.

Интересно, что российским пропагандистам тогда примерещились целых 12 ракет Storm Shadow, которые якобы все были сбиты.

Вечером того же дня СтратКком ВСУ подтвердил, что украинские военные успешно нанесли удар по железнодорожному Чонгарскому мосту.

Как писал OBOZREVATEL, государство-террорист Россия пытается ускоренными темпами восстановить мост, соединяющий территорию РФ с временно оккупированным Крымским полуостровом. На мосту через Керченский пролив активно ведутся ремонтные работы. Захватчики пригнали туда спецтехнику и десятки рабочих.

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