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Чонгарский железнодорожный мост серьезно поврежден: появились фото со спутника

Дарья Дурова
War
3 минуты
8,3 т.
Повреждение моста

В сети опубликовали спутниковые снимки, которые подтверждают серьезное повреждение Чонгарского железнодорожного моста после "бавовны" утром 29 июля. Этот мост является важным логистическим объектом для оккупантов, потому что соединяет Крым с Херсонской областью.

Видео дня

На фотографиях видно, что один из пролетов моста "устал". Соответствующими кадрами поделился на своей странице в Twitter японский исследователь Хиденори Ватанаве.

Первый снимок спутник сделал из космоса 24 июля. Второй – 30 июля, уже после удара Сил обороны.

Сравнение спутниковых снимков ж/д моста в районе Чонгара

"Область, обведенная красной рамкой, кажется поврежденной. На севере виден поезд", – прокомментировал автор поста.

Судя по всему, часть конструкции, которая находится над сушей, а не водой, обрушилась.

Повреждения кажутся серьезными

Напомним: 22 июня 2023 года был поврежден основной автомобильный Чонгарский мост. Заявляется, что удары наносились ракетами "воздух-земля" Storm Shadow. Рядом с ним расположен старый автомобильный мост, который уже давно в аварийном состоянии. По некоторой информации, по нему тоже было попадание. Но российские пропагандисты, выкладывавшие фото и видео с последствиями ударов, фиксировали разрушение крупным планом только на новом мосту.

29 июля 2023 года был совершен повторный удар, но уже по железнодорожном мосту, который находится на расстоянии примерно 8 километров от автомобильных. Взрывы прогремели рано утром. Telegram-канал "Крымский ветер" писал, что "Чонгарский мост все".

Информацию подтверждали россияне, которые в чатах заявляли, что мост перекрыли из-за атаки.

Чонгарский железнодорожный мост серьезно поврежден: появились фото со спутника

Интересно, что российским пропагандистам тогда примерещились целых 12 ракет Storm Shadow, которые якобы все были сбиты.

Чонгарский железнодорожный мост серьезно поврежден: появились фото со спутника

Вечером того же дня СтратКком ВСУ подтвердил, что украинские военные успешно нанесли удар по железнодорожному Чонгарскому мосту.

Чонгарский железнодорожный мост серьезно поврежден: появились фото со спутника
Железнодорожный мост
Мост на спутниковой сьемке до обстрелов

Как писал OBOZREVATEL, государство-террорист Россия пытается ускоренными темпами восстановить мост, соединяющий территорию РФ с временно оккупированным Крымским полуостровом. На мосту через Керченский пролив активно ведутся ремонтные работы. Захватчики пригнали туда спецтехнику и десятки рабочих.

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