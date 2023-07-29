Оккупанты пожаловались на повторный удар по мосту через Чонгар: что известно

Российские пропагандисты начали писать о повторном ударе по мосту в Чонгаре, который якобы был нанесен на рассвете 29 июля. Этот мост объединяет временно оккупированный Крым с материковой частью Украины.

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На это обратил внимание военный эксперт Михаил Жирохов. В то же время в чонгарских пабликах пишут, что поражение якобы потерпел железнодорожный мост в районе этого населенного пункта.

"Московиты пишут: "Сегодня около 5:15 ВСУ нанесли повторный удар по мосту через Чонгар". А наши молчат", – написал эксперт.

Российские пропагандисты жалуются на ракетный удар по мосту через Чонгар с "неясными последствиями" и жалуются, что Вооруженные силы Украины всерьез взялись за их логистику.

Между тем в местных чатах отмечают, что проезд через Чонгар вроде бы был закрыт – и пока одни заявляют, что располагают информацией о возобновлении проезда, другие утверждают, что слышали от оккупантов, что проезда не будет как минимум в течение суток. Тех, кто планировал следовать через Чонгар, как пишут люди, заворачивали и советовали ехать через Армянск.

В то же время некоторые комментаторы отмечают, что поврежден железнодорожный мост из-за этого населенного пункта.

"По железнодорожному мосту попали", "Переезд, мост, так говорят. Чонгар", – утверждают некоторые подписчики местных групп.

Впрочем, пока никаких подтверждений поражения моста в Чонгаре нет. Местные только публикуют фото с автомобильными пробками в районе Чонгара.

Не было также официальных заявлений от украинских военных.

А вот гауляйтер Владимир Сальдо выдал занимательную историю о 12 запущенных по мосту ракетах, их все якобы сбили российские силы ПВО, а повреждения Сальдо уже "устранил".

"Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив двенадцать дальнобойных ракет "Шторм шэдоу". Все ракеты сбиты нашей ПВО. В одном месте упавшие обломки дорогостоящего иностранного оружия, переданного в руки киевской клики Западом для "мирных целей", незначительно повредили будку обходчика и контактную линию. К тому времени, как я пишу эти слова, повреждения уже устранены ремонтной бригадой", – заявил он.

По привычке Сальдо не показал ни упомянутых обломков, ни ликвидированных незначительных повреждений.

Предатель и преступник, которому в Украине грозит длительный тюремный срок, сделал вид, что не понимает, зачем украинским военным могло понадобиться "перекрыть" основной путь снабжения оккупантов: он обвинил защитников Украины в стремлении "подгадить людям".

"Опять враги обстреливают именно гражданскую инфраструктуру. Убеждён, что они специально устроили очередную провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ — Джанкой, чтобы подгадить людям. Такое впечатление, что ими движет не рациональный, пусть и циничный, расчёт, а какая-то нечеловеческая злоба. Это ещё раз доказывает, что киевский режим — террористическая организация, которая существовать не должна. И не будет", – рассыпался в угрозах предатель, который непременно окажется перед судом, если доживет до него.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки МОУ заявили, что накануне вечером в оккупированном Крыму взорвался состав БК захватчиков. После взрывов местные слышали детонацию снарядов. Также крымчане сообщали, что на место инцидента мчались "скорые" и полиция.

По данным военной разведки, поражен временный состав БК одной из российских бригад морской пехоты. Это произошло в результате диверсии.