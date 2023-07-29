В оккупированном Крыму взорвался склад БК захватчиков: на место происшествия мчались 'скорые' и полиция – ГУР

Вечером 28 июля во временно оккупированный Крым снова посетила "бавовна". Громко было в Казачьей бухте: очевидцы слышали там взрывы и видели "скорые" и полицейские машины, помчавшиеся в направлении места происшествия.

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После взрывов крымчане слышали детонацию: поражен склад боеприпасов в месте дислокации 810-й бригады морской пехоты ВС РФ. Подробности рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным военной разведки Украины, громко в районе Казачьей бухты было накануне вечером, около 22 часов.

"Свидетели слышали два взрыва и звуки последующей детонации боеприпасов. На место происшествия проехали несколько машин скорой помощи и полиции", – отметили в ГУР.

Там также добавили, что причиной "бавовны" на этот раз были не ракеты и не ударные дроны, а диверсия в пункте дислокации российских морпехов.

"В районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты оккупантов. Известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на "временном складе" боекомплекта рашистов", – отметили разведчики.

Напомним, ранним утром 22 июля в поселке Октябрьское в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Прилеты пришлись по складу боеприпасов, там началась детонация.

Впоследствии стало известно, что оккупанты на пораженном складе хранили три тонны артиллерийских боеприпасов.

Также сообщалось, что во временно оккупированном Крыму 24 июля взрывы раздавались дважды за сутки – утром там заявили о "бавовне" в Джанкойском районе. Сначала говорили, что дым поднялся над птицефабрикой, затем – в районе военного аэродрома, но в конце концов подтвердили "атаку БПЛА" на склад боеприпасов.