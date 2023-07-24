На военном складе в Крыму, где прогремели взрывы, хранилось три тонны артиллерийских боеприпасов – СМИ

На военном складе во временно оккупированном Крыму, где утром 22 июля прогремели мощные взрывы, хранилось три тонны артиллерийских боеприпасов. Склад загорелся якобы после атаки беспилотного летательного аппарата.

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Примечательно, что после взрывов оккупационная администрация объявила эвакуацию в пятикилометровой зоне. Об этом сообщают российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Речь идет о складе с боекомплектом российской оккупационной армии в Красногвардейском районе Крыма. Вероятно, решение захватчиков об эвакуации связано с детонацией артиллерийских боеприпасов.

Так называемый "губернатор" Крыма Сергей Аксенов пожаловался, что в Красногвардейском районе якобы произошла атака беспилотниками. При этом он тут же выдал, что "разрушений и пострадавших нет".

Кроме эвакуации оккупационная администрация также заявила об остановке движения на Крымской железной дороге.

Напомним, 22 июля в поселке Октябрьское в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Прилеты пришлись по складу боеприпасов, там началась детонация.

Ранее сообщалосьт, что во временно оккупированном Крыму дважды за сутки 24 июля раздавались взрывы – утром там заявили о "бавовне" в Джанкойском районе. Сначала говорили, что дым поднялся над птицефабрикой, затем – в районе военного аэродрома, но наконец подтвердили "атаку БПЛА" на склад боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 июля на мосту через Керченский пролив раздались взрывы, в результате которых там упал один из пролетов. На видео из местных соцсетей видно, как пролеты моста разошлись, образовав пропасть. Предварительно, из-за ЧП пострадала семья чиновницы из Белгородской области РФ;

– в России заявили, что в результате атаки, совершенной 17 июля, на автомобильной части Крымского моста разрушено полностью и не подлежит восстановлению одно пролетное строение. Речь идет о полосе, по которой транспорт двигался в направлении Тамани (Краснодарский край РФ). Эту часть конструкции в РФ обещали заменить;

– президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является законной целью для украинской армии, и он должен быть нейтрализован. Этот мост – логистический путь для российских оккупантов, по которому они перевозят вооружение.