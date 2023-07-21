'Цель, которая должна быть нейтрализована': Зеленский вспомнил Крымский мост на Аспенском форуме безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является законной целью для украинской армии и он должен быть нейтрализован. Этот мост – логистическая дорога для российских оккупантов, по нему они перевозят вооружение.

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Об этом украинский лидер сказал во время онлайн-выступления на Аспенском форуме по безопасности в пятницу, 21 июля, передает CNN. Он отметил, что Крымский мост – это вражеский объект, которые был построен россиянами вне международного законодательства.

"Крымский мост – это не просто логистическая дорога, это дорога, по которой войну кормят боеприпасами, и это делается ежедневно", — заявил Зеленский.

Президент охарактеризовал мост как продолжение российского преступления по оккупации украинского полуострова в 2014 года.

"Поэтому понятно, что это наша цель. Любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", – заявил глава государства.

Зеленский также подтвердил, что одной из основных целей Украины является "вернуть себе весь Крым".

"Это наша суверенная территория, неотъемлемая часть нашей нации", – сказал он.

Напомним, что утром 17 июля на Крымском мосту прогремело несколько взрывов, из-за чего движение по мосту было остановлено. Оказалось, что обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть.

По данным источников OBOZREVATEL, это была спецоперация СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин признал повреждения и сказал, что в результате "бавовны" одно пролетное строение автодорожной части, в направлении Тамани, разрушено полностью и не подлежит восстановлению, другой пролет, в направлении Керчи, поврежден, но находится на опоре.

Кроме того, часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверен, что украинская армия освободит захваченный Россией Крым. При наличии у Сил обороны необходимых для этого средств, процесс деоккупации полуострова будет неизбежен.