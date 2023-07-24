В Крыму утром снова прогремели взрывы: оккупанты заявили об 'атаке БПЛА' и попадании в склад БК. Фото и видео

Во временно оккупированном Крыму второй раз за сутки 24 июля раздавались взрывы – утром там заявили о "бавовне" в Джанкойском районе. Сначала говорили, что дым поднялся над птицефабрикой, затем – в районе военного аэродрома, но наконец подтвердили "атаку БПЛА" на склад боеприпасов.

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Местные Telegram-каналы публиковали кадры с места происшествия, снятые очевидцами, а оккупационный "глава" полуострова Сергей Аксенов заверил, что это "дроны ВСУ" попали по складу БК боеприпасов. По некоторым источникам, на самом деле речь идет о ракетных ударах, а еще захватчикам пришлось объявить эвакуацию (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Два взрыва было у птицефабрики в Красногвардейском. Взрывы продолжаются", – говорилось в сообщениях от 07:36 понедельника.

Но уже через десять минут пропагандисты заявили, что это "бомбят аэродром" в селе Веселое возле Красногвардейского.

"Сейчас минут 20 уже бахает, кто знает: снаряды рвутся или что. Ждем официальный информации", – отмечали они.

Вскоре уже утверждалось, что "три ракеты ударили по складу с боеприпасами" в поселке Вольный, после чего там начался пожар. Хотя судя по видео, снятого недалеко от места "бавовны", очевидцы все еще были уверенны, что "прилетело по птицефабрике".

После Аксенов развеял их предположения, заявив, что речь идет о "атаке беспилотников ВСУ" и попадании в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Конечно же, не обошлось от работы хваленой российской противовоздушной обороны и "пострадавших нет".

"В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", – утверждал он.

Оккупанты "в целях безопасности" приостановили в районе движение по железной дороге и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, по установленной оккупантами схеме объезда района взрывов – а это плюс 100 км по дороге от Джанкоя до Симферополя – очень легко оценить размер поражения вражеских объектов.

"Плюс два мощных взрыва возле Джанкоя. Хорошо пылает. Дополнение: Джанкой и район – эвакуация. Рус*я, что с хлебалом? А ну давайте уже пости "где ПВО?" и "это последствия ПВО", – с сарказмом прокомментировал он.

Также уточнил, что прилет был и в селе Вольное, и по меньшей мере три поражения действительно зафиксированы в районе военного аэродрома села Веселое.

"Наши говорят три ракеты, БПЛА – российская басня. Но подождем официального подтверждения. В селе Вольное по громкоговорителям уже объявляют эвакуацию. Официальных сообщений от оккупационных властей Крыма относительно территорий, откуда эвакуируют, еще нет. Прячут, наверное. Такие дела", – написал украинский чиновник, сопроводив пост хештегом #НашіОчіВсюди".

Отметим, что ночью в Крыму уже заявляли об автоматных очередях и взрывах в ряде городов – в частности, в Джанкое, Старом Крыму и Армянске. Тогда же на полуострове перекрыли движение авто по Крымскому мосту, людей призвали "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".

В то же время на "атаку БПЛА" жаловались и в Москве – там подтвердили повреждение бизнес-центра возле здания минобороны РФ. По данным источников OBOZREVATEL, это была операция ГУР МО Украины, один из дронов упал возле учреждения, занимающегося кибернаступлением.

На фоне серии "бавовн" в Крыму и столице страны-агрессора министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что "этого там будет больше".

"Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу орк*в и Крым. РЭБ и ПВО все меньше способны защищать небо оккупантов. Что бы там ни происходило, но этого будет больше", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и вражеские склады во временно оккупированном Крыму. Удары были нанесены по военным целям в районе Октябрьского Красногвардейского района 22 июля.

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