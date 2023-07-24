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В Крыму утром снова прогремели взрывы: оккупанты заявили об "атаке БПЛА" и попадании в склад БК. Фото и видео

Марина Лисничук
War
3 минуты
8,3 т.
В Крыму утром снова прогремели взрывы: оккупанты заявили об 'атаке БПЛА' и попадании в склад БК. Фото и видео

Во временно оккупированном Крыму второй раз за сутки 24 июля раздавались взрывы – утром там заявили о "бавовне" в Джанкойском районе. Сначала говорили, что дым поднялся над птицефабрикой, затем – в районе военного аэродрома, но наконец подтвердили "атаку БПЛА" на склад боеприпасов.

Видео дня

Местные Telegram-каналы публиковали кадры с места происшествия, снятые очевидцами, а оккупационный "глава" полуострова Сергей Аксенов заверил, что это "дроны ВСУ" попали по складу БК боеприпасов. По некоторым источникам, на самом деле речь идет о ракетных ударах, а еще захватчикам пришлось объявить эвакуацию (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Два взрыва было у птицефабрики в Красногвардейском. Взрывы продолжаются", – говорилось в сообщениях от 07:36 понедельника.

В Крыму утром снова прогремели взрывы: оккупанты заявили об "атаке БПЛА" и попадании в склад БК. Фото и видео

Но уже через десять минут пропагандисты заявили, что это "бомбят аэродром" в селе Веселое возле Красногвардейского.

В Крыму утром снова прогремели взрывы: оккупанты заявили об "атаке БПЛА" и попадании в склад БК. Фото и видео

"Сейчас минут 20 уже бахает, кто знает: снаряды рвутся или что. Ждем официальный информации", – отмечали они.

Вскоре уже утверждалось, что "три ракеты ударили по складу с боеприпасами" в поселке Вольный, после чего там начался пожар. Хотя судя по видео, снятого недалеко от места "бавовны", очевидцы все еще были уверенны, что "прилетело по птицефабрике".

В Крыму утром снова прогремели взрывы: оккупанты заявили об "атаке БПЛА" и попадании в склад БК. Фото и видео

После Аксенов развеял их предположения, заявив, что речь идет о "атаке беспилотников ВСУ" и попадании в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Конечно же, не обошлось от работы хваленой российской противовоздушной обороны и "пострадавших нет".

"В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе", – утверждал он.

Оккупанты "в целях безопасности" приостановили в районе движение по железной дороге и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, по установленной оккупантами схеме объезда района взрывов – а это плюс 100 км по дороге от Джанкоя до Симферополя – очень легко оценить размер поражения вражеских объектов.

"Плюс два мощных взрыва возле Джанкоя. Хорошо пылает. Дополнение: Джанкой и район – эвакуация. Рус*я, что с хлебалом? А ну давайте уже пости "где ПВО?" и "это последствия ПВО", – с сарказмом прокомментировал он.

В Крыму утром снова прогремели взрывы: оккупанты заявили об "атаке БПЛА" и попадании в склад БК. Фото и видео

Также уточнил, что прилет был и в селе Вольное, и по меньшей мере три поражения действительно зафиксированы в районе военного аэродрома села Веселое.

"Наши говорят три ракеты, БПЛА – российская басня. Но подождем официального подтверждения. В селе Вольное по громкоговорителям уже объявляют эвакуацию. Официальных сообщений от оккупационных властей Крыма относительно территорий, откуда эвакуируют, еще нет. Прячут, наверное. Такие дела", – написал украинский чиновник, сопроводив пост хештегом #НашіОчіВсюди".

В Крыму утром снова прогремели взрывы: оккупанты заявили об "атаке БПЛА" и попадании в склад БК. Фото и видео

Отметим, что ночью в Крыму уже заявляли об автоматных очередях и взрывах в ряде городов – в частности, в Джанкое, Старом Крыму и Армянске. Тогда же на полуострове перекрыли движение авто по Крымскому мосту, людей призвали "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".

В то же время на "атаку БПЛА" жаловались и в Москве – там подтвердили повреждение бизнес-центра возле здания минобороны РФ. По данным источников OBOZREVATEL, это была операция ГУР МО Украины, один из дронов упал возле учреждения, занимающегося кибернаступлением.

На фоне серии "бавовн" в Крыму и столице страны-агрессора министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что "этого там будет больше".

"Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу орк*в и Крым. РЭБ и ПВО все меньше способны защищать небо оккупантов. Что бы там ни происходило, но этого будет больше", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и вражеские склады во временно оккупированном Крыму. Удары были нанесены по военным целям в районе Октябрьского Красногвардейского района 22 июля.

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