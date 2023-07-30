Оккупанты ускоренными темпами ремонтируют Крымский мост: видео с места

Государство-террорист Россия пытается ускоренными темпами восстановить мост, соединяющий территорию РФ с временно оккупированным Крымским полуостровом. Сейчас на незаконной конструкции активно ведутся ремонтные работы.

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Захватчики пригнали на мост спецтехнику и десятки рабочих. Кадры с ремонтными работами на мосту появились в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Автомобильное движение между украинским Крымом с государством-террористом РФ оккупанты осуществляют в реверсивном режиме. Часть моста полностью перекрыта из-за существенных повреждений посл =е взрывов.

Россияне пригнали на мост различную спецтехнику и пытаются ускоренными темпами ремонтировать поврежденную часть конструкции. Однако спустя продолжительное время после взрывов часть моста по-прежнему свисает над морем.

Напмним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов, в результате чего обрушилась часть дорожного полотна.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что вывод из строя незаконной переправы снизит боеспособность российских оккупантов и поможет спасти жизни украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля в СБУ впервые признали причастность к атаке на Крымский мост 8 октября 2022 года. "Разрушение Крымского моста – это одна из наших реализаций", – заявил глава СБУ Василий Малюк. По его словам, об одних операциях можно будет говорить после победы Украины, а о других – вообще никогда.

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