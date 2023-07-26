'Это одна из наших реализаций': в СБУ впервые признали причастность к атаке на Крымский мост. Видео

В Службе безопасности Украины прокомментировали атаки на Керченский мост во временно оккупированном Крыму. Глава СБУ Василий Малюк признал, что за подрывом переправы стоит украинская спецслужба.

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Такое заявление он сделал на презентации почтовой марки, посвященной деятельности СБУ. Малюк подчеркнул, что с первых дней полномасштабного вторжения России сотрудники СБУ уничтожают врага в самых горячих точках и делают все, чтобы как можно быстрее освободить нашу землю.

При этом, по словам главы СБУ, об одних операциях можно будет говорить после нашей победы, а о других – вообще никогда. Но атака на Крымский мост, как отметил Малюк, – это операция спецслужбы.

"Разрушение Крымского моста – это одна из наших реализаций. Убежден, что уникальные спецоперации, которые проводит СБУ, станут сюжетами для новых марок", – отметил Малюк.

Он поблагодарил сотрудников СБУ за работу и пожелал, чтобы количество их боевых выходов соответствовало количеству возвращений на места дислокации. Память погибших Героев, отдавших свою жизнь за Родину, почтили минутой молчания.

Напомним, 8 октября 2022 года во временно оккупированном Крыму вспыхнул пожар на железнодорожной ветке Керченского моста. Оккупанты сначала говорили, что там загорелась цистерна с топливом на товарном поезде, позже заявили о подрыве начиненного взрывчаткой грузовика на дороге, а в целом заверили, что "все под контролем".

Тогда из-за ЧП на переправе перекрыли движение, на полуострове отменили продажу ж/д билетов, остановили автобусные рейсы, а возле АЗС образовались очереди.

Утром 17 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. После них упал один из пролетов на Крымском мосту. Оккупанты остановили автомобильное и железнодорожное движение, не работала также паромная переправа. Захватчики посоветовали россиянам ехать на полуостров через оккупированные территории на материковой части Украины.

По данным источников OBOZREVATEL в спецслужбе, атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Тем временем в СБУ официально прокомментировали взрывы на Крымском мосту. Там заявили, что этот объект является для Украины законной военной целью, ведь с его помощью оккупанты осуществляют поставки своих подразделений на оккупированных территориях нашего государства и перебрасывают технику и войска. Кроме того, в СБУ пообещали раскрыть подробности организации "бавовны" после победы.

В Financial Times взрывы на Крымском мосту назвали "унизительным ударом по Кремлю". А министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что Украина продолжит наносить удары по этому сооружению.

Все, что было известно об атаке на Крымский мост 17 июля, OBOZREVATEL собрал здесь.