"Это нормальная тактика": Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что вывод из строя незаконной переправы снизит боеспособность российских оккупантов и поможет спасти жизни украинцев.
Резников объяснил, что уничтожение логистических линий врага является нормальной тактикой. Об этом он рассказал в интервью CNN.
По словам министра, Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Керченскому мосту, который соединяет украинский полуостров со страной-агрессором. Резников добавил, что Крымский мост является законной целью для атак.
"Все эти объекты являются официальными целями, потому что это снизит их боеспособность против нас и поможет спасти жизни украинцев", – заявил министр обороны.
К тому же Резников подчеркнул, что Украина намерена навсегда вывести из строя Крымский мост. Таким образом российская оккупационная армия лишится возможности получать резервы.
"Это нормальная тактика – разрушить логистические линии вашего врага, чтобы лишить возможности получить больше боеприпасов, получить больше топлива, получить больше еды и так далее. Вот почему мы будем использовать эту тактику против них", – сказал Резников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов, в результате чего обрушилась часть дорожного полотна.
Незаконная переправа была атакована надводными дронами в ходе совместной операции СБУ и ВМС Украины. Операция была сложная, но в результате украинским силам удалось сделать запланированное. В СБУ пообещали поделиться подробностями взрыва на Крымском мосту, но уже после победы.
После подрыва уже несколько раз перекрывали Крымский мост. В частности, только за 24 июля это происходило не менее трех раз.
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