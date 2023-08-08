Пограничники 'Стальной границы' приземлили новейший российский беспилотник 'Элерон Т-16': что о нем известно. Фото и видео

В Харьковской области сегодня, 8 августа, пограничники приземлили новейший российский беспилотник "Элерон Т-16". Защитникам удалось посадить российский БПЛА с помощью обычного антидронного ружья.

Видео дня

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале "Гвардии наступления". Успешно приземлить одну из самых свежих российских разработок в семействе беспилотников "Элерон Т-16" удалось защитникам 15-го мобильного пограничного отряда подразделения "Стальная граница".

"Птица непривычна для нас, видим ее впервые, но, думаю, не в последний раз, потому что такое д*рьмо будет падать и дальше", – прокомментировал пограничник.

Элерон Т-16 – это одна из самых свежих разработок в семействе беспилотников российской компании "Эникс". Его взлетная масса составляет около 20 кг. Также он способен нести до 6 кг полезной нагрузки, в частности, аппаратуру для разведки и наблюдения, а также сбрасываемые специальные контейнеры, которые размещаются на внешних подвесках под консолями крыла.

Оккупационная армия использует такие беспилотники для корректировки артиллерийского огня и проведения разведки.

Напомним, что Вооруженным силам Украины удалось продвинуться на сотни метров в Мелитопольском направлении. Активные наступательные операции продолжаются в районе Роботино. Об этом рассказал заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских воинов, добившихся значительных успехов в уничтожении российских оккупантов на Бахмутском направлении фронта. Он поблагодарил спасателей и бойцов бригады "Лют" Гвардии наступления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!