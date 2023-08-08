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ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении, в районе Роботиного идут бои. Карта

Иванна Шепель
War
1 минута
4,5 т.
ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении, в районе Роботиного идут бои. Карта

Украинские защитники продолжают контрнаступательные действия на некоторых участках фронта. Так, Вооруженным Силам Украины удалось продвинуться на сотни метров на Мелитопольском направлении.

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Активные наступательные операции продолжаются в районе Роботино. Об этом информировал заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин во время телемарафона "Единые новости".

"Наши войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении в районе населенного пункта Роботине. Там продолжаются действия по уничтожению врага. Также там есть продвижение сотнями метров в этом направлении", – отметил Кузьмин.

Как сообщается, на Бердянском направлении также продолжаются наступательные операции. Кроме того, украинские войска там тоже продвинулись. Силы обороны активно двигаются вперед и уничтожают позиции оккупантов.

ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении, в районе Роботиного идут бои. Карта

Ранее сообщалось, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может принести положительные результаты к началу зимы 2023 года. Линия обороны оккупантов неравномерна, поэтому украинские защитники могут ее прорвать.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что продвижение ВСУ идет, но сообщается о нем дозировано. Так, она ответила на вопрос о ситуации на юге после прорыва защитниками линии обороны.

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