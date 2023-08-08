'Есть успехи в уничтожении оккупантов': Зеленский отметил украинских воинов из Бахмутского направления

Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских воинов, добившихся значительных успехов в уничтожении российских оккупантов на Бахмутском направлении фронта. Он поблагодарил спасателей и бойцов бригады "Лють" Гвардии наступления.

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Об этом глава государства заявил во время своего традиционного вечернего обращения к украинскому народу 7 августа. По его словам, эти успехи очень важны (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Фронт. Отмечу Бахмутское направление. 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады, штурмовая бригада Национальной полиции "Лють", 92-я отдельная механизированная бригада. Есть успехи в уничтожении оккупантов, важные успехи. Я благодарю вас, воины!" – заявил гарант.

Кроме того, президент отметил работников ГСЧС Херсонской области: Виталия Мурзенко и Владимира Явтушенко, работников ГСЧС Харьковщины: Сергея Гладких и Андрея Соляникова.

Также он поблагодарил работников ГСЧС Днепропетровщины: Константина Потурайко и Виталия Денисенко, и всех работников ГСЧС Донецкой и Луганской областей, Запорожья, Одесчины, и весь коллектив ГСЧС Украины.

Вместе с тем президент выразил соболезнования близким полковника Андрея Омельченко, заместителя начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области, погибшего в результате обстрела войсками РФ Покровска Донецкой области вечером 7 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные преступники РФ снова совершили зверское преступление против украинского народа. Они обстреляли Покровск в Донецкой области. Оккупанты нанесли два удара с минимальной разницей во времени и попали в многоэтажное здание в частности. Есть жертвы среди мирного населения.

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