"Силы обороны держат инициативу": в ВСУ рассказали о ходе боев на Бахмутском направлении. Карта

Украинские воины держат инициативу на Бахмутском направлении (Донецкая область). Противник интенсивно обстреливает позиции Сил обороны, но наши защитники дают отпор и наносят российским захватчикам потери.

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О ситуации на этом участке фронта утром во вторник, 8 августа, в эфире "24 канала" рассказал представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что район Бахмута остается одним из самых горячих (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Силы обороны продолжают удерживать инициативу и давить на врага... За эти сутки на Бахмутском направлении произошло 508 обстрелов наших позиций – враг очень интенсивно использует артиллерию, чтобы не допустить нашего продвижения, – шесть авианалетов, 16 боестолкновений", – сообщил представитель Вооруженных сил Украины.

Защитники нашей страны ликвидировали 65 оккупантов. 120 военнослужащих РФ получили ранения, трое попали в плен.

Потери в течение суток понесла и российская военная техника. Это вражеский танк, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица "Мста-Б", пять грузовиков. Кроме того, Силы обороны "демилитаризировали" полевой склад с боеприпасами противника.

"И важно также – полевой узел связи. Очень символически, что в День украинских военных связистов мы уничтожили вражеский пункт полевой связи", – добавил Череватый.

Как писал OBOZREVATEL:

– Россия превратила украинский Бахмут в руины. Этот город на Донетчине, который оккупанты стирали с лица земли почти год, сейчас стоит мертвой пустыней.

– По данным ВСУ, в ходе боев за Бахмут Российская Федерация потеряла больше живой силы, чем Советский Союз за годы войны в Афганистане.

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