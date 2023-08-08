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"Силы обороны держат инициативу": в ВСУ рассказали о ходе боев на Бахмутском направлении. Карта

Дарья Дурова
War
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Ситуация на Бахмутском направлении

Украинские воины держат инициативу на Бахмутском направлении (Донецкая область). Противник интенсивно обстреливает позиции Сил обороны, но наши защитники дают отпор и наносят российским захватчикам потери.

Видео дня

О ситуации на этом участке фронта утром во вторник, 8 августа, в эфире "24 канала" рассказал представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что район Бахмута остается одним из самых горячих (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Включение Череватого в прямой эфир

"Силы обороны продолжают удерживать инициативу и давить на врага... За эти сутки на Бахмутском направлении произошло 508 обстрелов наших позиций – враг очень интенсивно использует артиллерию, чтобы не допустить нашего продвижения, – шесть авианалетов, 16 боестолкновений", – сообщил представитель Вооруженных сил Украины.

Защитники нашей страны ликвидировали 65 оккупантов. 120 военнослужащих РФ получили ранения, трое попали в плен.

Потери в течение суток понесла и российская военная техника. Это вражеский танк, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица "Мста-Б", пять грузовиков. Кроме того, Силы обороны "демилитаризировали" полевой склад с боеприпасами противника.

"И важно также – полевой узел связи. Очень символически, что в День украинских военных связистов мы уничтожили вражеский пункт полевой связи", – добавил Череватый.

Линия фронта под Бахмутом, карта

Как писал OBOZREVATEL:

– Россия превратила украинский Бахмут в руины. Этот город на Донетчине, который оккупанты стирали с лица земли почти год, сейчас стоит мертвой пустыней.

– По данным ВСУ, в ходе боев за Бахмут Российская Федерация потеряла больше живой силы, чем Советский Союз за годы войны в Афганистане.

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