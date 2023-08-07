Россия превратила Бахмут в мертвые руины: в сети показали, как выглядит город с высоты. Видео

Россия превратила украинский Бахмут в руины. Этот город на Донетчине, который оккупанты стирали с лица земли почти год, сейчас стоит мертвым пустотой.

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Там не осталось ни людей, ни уцелевших построек. Снятый с высоты птичьего полета мертвый город показал журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Бывший город Бахмут. Россия гордится собой – превратила город в мертвые руины без людей", – написал он.

На опубликованных Казанским кадрах видны изувеченные обстрелами многоэтажки. Там, где когда-то бурлила жизнь, сейчас не видно ни одной живой души. Жуткое зрелище резко контрастирует с сочной зеленью травы, проросшей между воронками от взрывов.

Напомним, ожесточенные бои за Бахмут продолжались более 9 месяцев. За это время россияне практически стерли город с лица земли – и, наконец, зашли в него по руинам и трупам своих же солдат.

По данным ВСУ, в ходе боев за Бахмут Россия потеряла больше живой силы, чем Советский Союз за годы войны в Афганистане.

Тем временем, украинские воины продолжают продвижение на Бахмутском направлении. На флангах вокруг Бахмута Донецкой области, прежде всего на южном, они продвигаются на километры еженедельно. В Восточной группировке войск уверяют, что продвижение происходит постепенно, без лобовых атак.

Силы обороны маневрируют, перед этим проводя разведку и максимальное поражение врага огнем, в частности, чтобы сохранить свой личный состав, силы и средства.