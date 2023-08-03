Километры за неделю: в ВСУ рассказали о продвижении на Бахмутском направлении. Карта

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на востоке Украины. В частности, на флангах вокруг Бахмута Донецкой области, прежде всего, на южном, они продвигаются на километры еженедельно.

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Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он объяснил, что это происходит постепенно без лобовых атак.

"Ежедневно речь идет о сотнях метров, за неделю – о километрах", – подчеркнул спикер.

По его словам, Силы обороны маневрируют, перед тем проводя разведку и максимальное поражение врага огнем, в частности, чтобы сохранить свой личный состав, силы и средства.

"Потому что мы не стремимся повторить этот антиподвиг врага. Тех же "вагнеровцев", которых забрасывали мясными рядами наши позиции. Мы двигаемся последовательно, но неустанно", –добавил Череватый.

Напомним: в американском Институте изучения войны сообщили, что 1 августа Силы обороны Украины продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись в районе Бахмута. Вероятно, украинские войска взяли под контроль высоту к югу от Бахмута в районе Клещиевки.

Между тем, российские пропагандисты утверждают, что украинские силы захватили неустановленную высоту в районе Клищиевки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в ходе контрнаступления украинские воины уже деоккупировали 241 квадратный километр на юге и востоке страны. ВСУ постепенно продвигаются вперед по всем направлениям;

– военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил мнение, что Силы обороны Украины еще не начали третью фазу контрнаступления, ведь не привлекли основные ударные группы для участия в операции по освобождению территорий. Хотя в Запорожье защитники уже выходят на вторую линию обороны врага.

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