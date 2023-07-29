В ВСУ рассказали о потерях войск Путина на Бахмутском направлении: больше, чем во время войны в Афганистане

Спикер Восточной группировки войск, освобождающих от российских захватчиков, в том числе, и знаменитый Бахмут, Сергей Череватый заявил, что потери врага в этом городе колоссальны. Оккупантам приходится перебрасывать на это направление все силы, чтобы просто удержать позиции, не говоря уже о полном взятии контроля.

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Об этом военный рассказал в эфире телемарафона UA Разом. Он также развеял общепринятое мнение, что Бахмут имеет для России только информационно-пропагандистское значение.

"Для них очень важно это направление. Враг отчаянно сопротивляется. 537 раз он за эти сутки обстрелял нас на Бахмутском направлении, совершил три авианалета, произошло 11 боевых столкновений. Однако при этом всем потери оккупантов превышают количество убитых советских солдат на афганской войне", – указал Череватый.

Он добавил, что только за минувшие сутки наши войска ликвидировали 73 захватчика, ранили 47. Также взяты в плен два солдата противника, а вражеская армия осталась без двух самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", восьми артиллерийских орудий, двух противотанковых ракетных комплексов, дрона-камикадзе и двух полевых складов с боеприпасами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне Силы обороны уничтожили на фронте 72 единицы вражеской техники и вооружения. Также было ликвидировано еще 560 оккупантов из страны-агрессора России.

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