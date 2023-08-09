Использование кассетных боеприпасов вместе с новой тактикой дали 'импульс' контрнаступлению ВСУ – WSJ

Кассетные боеприпасы, переданные Украине США, придали импульсу контрнаступательной операции Сил обороны. Они поражают большую площадь, чем обычные артиллерийские снаряды, наносят удары по скоплениям русской пехоты, группам транспортных средств и другим целям, расчищая путь для продвижения наземных войск.

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Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal. "Кассетные бомбы – это три выстрела, и деревья полностью разрушаются", – отметил один из военных по имени Александр, добавив, что "даже если вы немного промахнетесь", эти боеприпасы все равно сработают.

Как отметили в WSJ, широкие минные поля и преобладающая авиация оккупантов были проблемой для украинского контрнаступления и замедляли продвижение украинских военных. Предоставленные США кассетные боеприпасы в сочетании со сменой тактики позволили украинским войскам в некоторых местах продвинуться в пределах досягаемости основных рубежей обороны России.

В то же время командир разведывательной роты капитан Анатолий Харченко подчеркнул, что кассетные бомбы достаточно эффективны, но россияне "глубоко зарылись и быстро учатся". По его словам, вражеские траншеи могут быть глубиной более 2 метров, а оккупанты приспосабливаются, рассредоточивая свои войска, чтобы избежать больших потерь.

По данным медиа, кассетные снаряды украинская армия использовала, в частности, в районе Роботиного в Запорожье. Там наши бойцы оказались под шквальным огнем россиян и уже просили отойти, когда командование приняло решение применить это оружие. После этого на российских радиоканалах услышали хаос.

"Они кричали: "У нас много раненых. Нам нужно эвакуироваться. Мы отступаем", – сказал украинский военный, добавив, что после этого взвод двинулся вперед, чтобы захватить позиции россиян.

Как отметило издание, Украина до сих пор не добралась до самых мощных российских оборонительных сооружений, ряда траншей, танковых ловушек и других заграждений. Военные эксперты говорят, что Украине, скорее всего, потребуются танки "Леопард-2" и другая западная бронетехника, чтобы прорвать эти рубежи.

Для сохранения уже имеющейся техники в июне украинская армия изменила тактику – теперь пехота, усиленная резервами, призванными из других частей, ведет наступление через минные поля пешком. Благодаря стратегическим изменениям, украинские силы теперь считают, что у них есть шанс на прорыв, отметили журналисты.

Напомним, 7 июля США объявили о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами. О передаче этого типа боеприпасов Украина неоднократно просила, ведь они позволят значительно уничтожать вражескую пехоту и технику. После оглашения нового пакета президент США Джо Байден объяснил необходимость передачи Украине кассетных боеприпасов. Он отметил, что это было "решение непростое, но очень нужное".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 июля представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый подтвердил, что Силы обороны Украины используют на поле боя всю линейку боеприпасов, которые предоставили украинской армии западные партнеры. В частности, на Бахмутском направлении для ударов по вражеским войскам использовались кассетные боеприпасы;

– после многочисленных дискуссий о том, предоставлять Украине кассетные боеприпасы или нет, украинская армия наконец-то получила возможность применять их на поле боя. Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник рассказал, что это вооружение существенно экономит дорогостоящие артиллерийские и высокоточные снаряды, а также имеет до 25% больший объем повреждения живой силы и техники врага.

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