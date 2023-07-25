'ВСУ используют всю линейку снарядов': Череватый подтвердил применение кассетных боеприпасов в районе Бахмута

Силы обороны Украины используют на поле боя всю линейку боеприпасов, предоставленных украинской армией западными партнерами. В частности, на Бахмутском направлении для ударов по вражеским войскам использовались кассетные боеприпасы.

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Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона. При этом украинские артиллеристы тратят западные боеприпасы очень эффективно, нанося врагу значительные потери.

В последние дни российские пропагандисты начали писать о том, что украинские воины в районе Бахмута стали использовать американские кассетные боеприпасы. И на этот раз вопреки привычке они не распространяли полную ложь.

"ВСУ используют всю линейку боеприпасов предоставленную нам партнерами и делают это эффективно. То, что об этом упоминают российские военкоры, – комплимент нашим артиллеристам", – ответил на вопросы журналистов относительно заявлений российской пропаганды Череватый.

В то же время, он высказался по поводу продвижения россиян на Сватовском направлении, в частности, в районе Новоегоровки. Рассказы о "значительных успехах" оккупантов возле этого населенного пункта, по словам спикера, не соответствуют действительности.

"Там ситуация контролируемая. Если происходят какие-то движения, то это в рамках тактических передвижений. И какого-то значительного успеха врагу не удалось достичь, несмотря на то, что он в последнюю неделю пытался концентрировать там максимальные усилия", – подчеркнул Череватый.

Напомним, ранее в Генштабе заявили, что ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении.

По словам Череватого, освобождение этого населенного пункта дает возможность оцепить врага в Бахмуте.