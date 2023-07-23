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Полковник Черник: на высоте 30 метров кассетный боеприпас рассеивается на 72 части. Почему это оружие нам так необходимо. Интервью

Татьяна Гайжевская
War
5 минут
1,5 т.
Полковник Черник: на высоте 30 метров кассетный боеприпас рассеивается на 72 части. Почему это оружие нам так необходимо. Интервью

После многочисленных дискуссий о том, предоставлять Украине кассетные боеприпасы или нет, украинская армия, наконец, получила возможность применять их на поле боя. Почему они так необходимы? Во-первых, это вооружение существенно экономит ценные артиллерийские и высокоточные снаряды, во-вторых, имеет до 25% больший объем повреждения живой силы и техники врага, в-третьих, заставляет его отвлекать дополнительные силы на уборку подбитых образцов вооружения и эвакуацию раненых.

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Одни только истребители F-16 не способны существенно изменить ситуацию на фронте, ведь речь идет о комплексе сил и средств, которые должна иметь украинская армия для успеха. Главную роль, как и во времена Второй мировой войны, в этой войне играет артиллерия. Однако, если бы у Украины было хотя бы 12 самолетов F-16, прилетов по нашим населенным пунктам было бы в разы меньше. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

– Белый Дом сообщил о том, что украинская армия начала использовать кассетные боеприпасы. Мы помним, как долго шли споры по поводу этих боеприпасов, и вот, наконец, они появились на фронте. Какое преимущество они дают?

– Это немного сложная тема. Я объясню. Представляем себе футбольное поле или лесополосу, где находится какое-то количество личного состава и техники противника. Для того чтобы это уничтожить, нужно по меньшей мере 30-40 обычных артиллерийских залпов. Один стандартный артиллерийский снаряд стоит в пределах тысячи долларов, значит, должны потратить 30 тысяч долларов, чтобы это поле засыпать.

А кассетный боеприпас имеет в своей комплектации 72 субэлемента, каждый из которых весит около 200 граммов. Где-то на высоте 30 метров эти 72 элемента рассеиваются и засыпают то же футбольное поле. Итак, 2-3 кассетных боеприпаса делают ту же работу, что делает 30-40 обычных снарядов.

Конечно, субэлемент кассетного снаряда полноценно не уничтожит танк, но есть один нюанс. Есть такое правило: уничтоженную технику с поля боя не забирают, а поврежденную обязательно уносят. Итак, на это отвлекается моторесурс врага, потому что нужна либо другая бронетехника, либо тягач. Так же отвлекается личный состав. То же касается и солдат. Убитого россияне могут не забирать несколько дней, а раненого обязательно нужно перевозить.

Кассетные снаряды экономят не только большие залпы, но еще и высокоточные. Потому что высокоточный снаряд M982 Excalibur стоит от 120 до 170 тысяч долларов.

Итак, в чем необходимость и качество кассетного боеприпаса? Он на 20-25% поднимает объемы повреждения и уничтожения личного состава и техники противника. Условно, на том же поле мы уничтожаем 100 окупантов в день, а кассетный боеприпас позволяет уничтожать 120. В пределах недели, двух недель, месяца мы существенно поднимаем уровень уничтожения.

Вот в чем философия кассетного боеприпаса. Он экономит обычные боеприпасы, но по большому счету выполняет ту же работу за счет того, что имеет субэлементы в комплектации.

– Еще есть такая большая проблема, как заминированные поля. В частности, глава МВД Игорь Клименко заявил, что уровень заминирования Запорожской области намного выше, чем в других регионах, которые были под контролем оккупанта. В то же время звучало мнение о том, что именно кассетные боеприпасы могли бы помочь в разминировании. Как вы относитесь к таким оценкам?

– Я не разделяю такое мнение, только частично. Почему? Так как от 1,5 до 3% этих боеприпасов не взрываются, они не предназначены для детонации. Частично они, может, и сдетонируют, но полноценно, чтобы пробить минное заграждение, чтобы вообще не было опасности для техники и личного состава, нужны американские машины М58.

Эта машина выстреливает специальный канат, на каждый погонный метр он имеет 7,5 килограммов взрывчатки, выстреливает на 90 метров и создает своеобразный огневой вал. Он детонирует абсолютно все. Появляется проход размером 6 на 90 метров. Так пошагово в минных полях можно делать проходы. Но есть нюансы. Машина эта большая.

Пока мы не истребим артиллерийские позиции врага до максимума и не отодвинум его огневые рубежи, использовать такие машины очень тяжело. И не только такие. Есть машины на основе танков, имеющих специальные тралы и другие. Но и это большие объекты.

Мы обязательно дойдем до той точки, но только когда существенно снизим артиллерийский потенциал противника. В этой части мы достигли невероятных успехов за июнь месяц. Было уничтожено 688 артиллерийских установок. Это очень много, почти десять артиллерийских бригад. Это беспрецедентное явление со времен Второй мировой войны.

Полковник Черник: на высоте 30 метров кассетный боеприпас рассеивается на 72 части. Почему это оружие нам так необходимо. Интервью

– В Минбороны сообщили о том, что САУ "Богдана" давно участвует в боевых действиях и уже официально принята на вооружение ВСУ. Конечно, мы не будем озвучивать их технические характеристики, но если давать общие оценки, можно ли сказать, что сегодня украинский ВПК сделал большой рывок вперед и что со временем мы сможем отказаться от определенных образцов западного оружия?

– Некорректно, неправильно и немудро говорить, что мы откажемся от западных образцов. Должно быть сочетание и того, и того. Свое наращивать с глубоким привлечением западных технологий, однако закрытый военно-промышленный комплекс – это путь в никуда. Правильный путь – это совместная работа по изготовлению оружия.

– Вопрос относительно дальнобойного оружия. Мы знаем, что украинская армия очень нуждается в нем. Может ли наш ВПК частично закрыть потребность в этом?

– Есть у нас такая перспектива. Ракетный комплекс "Гром-2 Сапсан" разработан, вопрос лишь в том, чтобы поставить его на конвейер. Я думаю, сейчас государство прилагает все усилия в этом направлении. А детализировать не будем.

– Последний вопрос – о необходимости украинской армии в истребителях F-16. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что Украина получила "невероятное количество" вооружений по четырем направлениям: артиллерия, амуниция, средства ПВО и бронетехника. По его убеждению, украинской армии нужна прежде всего артиллерия, а лишь F-16 "не смогут внести изменения". Вы согласны?

– В общем да. На 95% сегодняшняя война является войной артиллерии по классическим лекалам Второй мировой войны. Но, как говорил Черчилль, "авиация – это кавалерия современности".

Даже 12 машин F-16 могут очень сильно изменить ситуацию, особенно в части борьбы с аэродинамическими целями, то есть с баллистическими и крылатыми ракетами. Если бы у нас была такая авиация сейчас, то прилеты на Одесщину и другие регионы было бы значительно легче предупреждать. Пока мы не имеем, чем их сбивать, а F-16 помогли бы закрыть эту проблему.