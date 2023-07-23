Полковник Черник: на высоте 30 метров кассетный боеприпас рассеивается на 72 части. Почему это оружие нам так необходимо. Интервью

После многочисленных дискуссий о том, предоставлять Украине кассетные боеприпасы или нет, украинская армия, наконец, получила возможность применять их на поле боя. Почему они так необходимы? Во-первых, это вооружение существенно экономит ценные артиллерийские и высокоточные снаряды, во-вторых, имеет до 25% больший объем повреждения живой силы и техники врага, в-третьих, заставляет его отвлекать дополнительные силы на уборку подбитых образцов вооружения и эвакуацию раненых.

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Одни только истребители F-16 не способны существенно изменить ситуацию на фронте, ведь речь идет о комплексе сил и средств, которые должна иметь украинская армия для успеха. Главную роль, как и во времена Второй мировой войны, в этой войне играет артиллерия. Однако, если бы у Украины было хотя бы 12 самолетов F-16, прилетов по нашим населенным пунктам было бы в разы меньше. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

– Белый Дом сообщил о том, что украинская армия начала использовать кассетные боеприпасы. Мы помним, как долго шли споры по поводу этих боеприпасов, и вот, наконец, они появились на фронте. Какое преимущество они дают?

– Это немного сложная тема. Я объясню. Представляем себе футбольное поле или лесополосу, где находится какое-то количество личного состава и техники противника. Для того чтобы это уничтожить, нужно по меньшей мере 30-40 обычных артиллерийских залпов. Один стандартный артиллерийский снаряд стоит в пределах тысячи долларов, значит, должны потратить 30 тысяч долларов, чтобы это поле засыпать.

А кассетный боеприпас имеет в своей комплектации 72 субэлемента, каждый из которых весит около 200 граммов. Где-то на высоте 30 метров эти 72 элемента рассеиваются и засыпают то же футбольное поле. Итак, 2-3 кассетных боеприпаса делают ту же работу, что делает 30-40 обычных снарядов.

Конечно, субэлемент кассетного снаряда полноценно не уничтожит танк, но есть один нюанс. Есть такое правило: уничтоженную технику с поля боя не забирают, а поврежденную обязательно уносят. Итак, на это отвлекается моторесурс врага, потому что нужна либо другая бронетехника, либо тягач. Так же отвлекается личный состав. То же касается и солдат. Убитого россияне могут не забирать несколько дней, а раненого обязательно нужно перевозить.

Кассетные снаряды экономят не только большие залпы, но еще и высокоточные. Потому что высокоточный снаряд M982 Excalibur стоит от 120 до 170 тысяч долларов.

Итак, в чем необходимость и качество кассетного боеприпаса? Он на 20-25% поднимает объемы повреждения и уничтожения личного состава и техники противника. Условно, на том же поле мы уничтожаем 100 окупантов в день, а кассетный боеприпас позволяет уничтожать 120. В пределах недели, двух недель, месяца мы существенно поднимаем уровень уничтожения.

Вот в чем философия кассетного боеприпаса. Он экономит обычные боеприпасы, но по большому счету выполняет ту же работу за счет того, что имеет субэлементы в комплектации.

– Еще есть такая большая проблема, как заминированные поля. В частности, глава МВД Игорь Клименко заявил, что уровень заминирования Запорожской области намного выше, чем в других регионах, которые были под контролем оккупанта. В то же время звучало мнение о том, что именно кассетные боеприпасы могли бы помочь в разминировании. Как вы относитесь к таким оценкам?

– Я не разделяю такое мнение, только частично. Почему? Так как от 1,5 до 3% этих боеприпасов не взрываются, они не предназначены для детонации. Частично они, может, и сдетонируют, но полноценно, чтобы пробить минное заграждение, чтобы вообще не было опасности для техники и личного состава, нужны американские машины М58.

Эта машина выстреливает специальный канат, на каждый погонный метр он имеет 7,5 килограммов взрывчатки, выстреливает на 90 метров и создает своеобразный огневой вал. Он детонирует абсолютно все. Появляется проход размером 6 на 90 метров. Так пошагово в минных полях можно делать проходы. Но есть нюансы. Машина эта большая.

Пока мы не истребим артиллерийские позиции врага до максимума и не отодвинум его огневые рубежи, использовать такие машины очень тяжело. И не только такие. Есть машины на основе танков, имеющих специальные тралы и другие. Но и это большие объекты.

Мы обязательно дойдем до той точки, но только когда существенно снизим артиллерийский потенциал противника. В этой части мы достигли невероятных успехов за июнь месяц. Было уничтожено 688 артиллерийских установок. Это очень много, почти десять артиллерийских бригад. Это беспрецедентное явление со времен Второй мировой войны.

– В Минбороны сообщили о том, что САУ "Богдана" давно участвует в боевых действиях и уже официально принята на вооружение ВСУ. Конечно, мы не будем озвучивать их технические характеристики, но если давать общие оценки, можно ли сказать, что сегодня украинский ВПК сделал большой рывок вперед и что со временем мы сможем отказаться от определенных образцов западного оружия?

– Некорректно, неправильно и немудро говорить, что мы откажемся от западных образцов. Должно быть сочетание и того, и того. Свое наращивать с глубоким привлечением западных технологий, однако закрытый военно-промышленный комплекс – это путь в никуда. Правильный путь – это совместная работа по изготовлению оружия.

– Вопрос относительно дальнобойного оружия. Мы знаем, что украинская армия очень нуждается в нем. Может ли наш ВПК частично закрыть потребность в этом?

– Есть у нас такая перспектива. Ракетный комплекс "Гром-2 Сапсан" разработан, вопрос лишь в том, чтобы поставить его на конвейер. Я думаю, сейчас государство прилагает все усилия в этом направлении. А детализировать не будем.

– Последний вопрос – о необходимости украинской армии в истребителях F-16. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что Украина получила "невероятное количество" вооружений по четырем направлениям: артиллерия, амуниция, средства ПВО и бронетехника. По его убеждению, украинской армии нужна прежде всего артиллерия, а лишь F-16 "не смогут внести изменения". Вы согласны?

– В общем да. На 95% сегодняшняя война является войной артиллерии по классическим лекалам Второй мировой войны. Но, как говорил Черчилль, "авиация – это кавалерия современности".

Даже 12 машин F-16 могут очень сильно изменить ситуацию, особенно в части борьбы с аэродинамическими целями, то есть с баллистическими и крылатыми ракетами. Если бы у нас была такая авиация сейчас, то прилеты на Одесщину и другие регионы было бы значительно легче предупреждать. Пока мы не имеем, чем их сбивать, а F-16 помогли бы закрыть эту проблему.