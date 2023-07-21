В США озвучили сроки поставки Украине F-16 и заявили, что самолеты не изменят ход войны

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби прогнозирует, что Украина может получить самолеты F-16 поближе к концу текущего года. Однако, по его словам, истребители якобы не изменят ход войны.

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Такое заявление Кирби сделал в эфире телеканала Fox News. Кирби отметил, что в настоящее время Вооруженным силам Украины нужны артиллерия, амуниция, ПВО и броня, в частности, танки.

"И по всем четырьмя пунктам мы оказали невероятное количество помощи и, откровенно говоря, с беспрецедентной скоростью. Это четыре способности, которые им нужны. Если вы посмотрите на пакеты помощи, как тот, что мы объявили вчера, – и будет еще один в ближайшие дни – вы увидите, что мы действительно пытаемся предоставить им способности", – сказал он.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США подчеркнул, что сейчас больше всего Украине необходимы не самолеты, а именно артиллерия. При этом он ожидает, что F-16 будут поставлены в Украину ближе к концу года.

"Но, по нашей оценке, только F-16 не смогут внести изменения. Им действительно наиболее необходима артиллерия. И поэтому президент США принял непростое решение о передаче кассетных боеприпасов. Они выстреливают тысячи снарядов в день. Это настоящая перестрелка", – резюмировал Кирби.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Белом доме заявили, что F-16 Украине, скорее всего, будут передавать страны Европы. Для этого им нужно разрешение Вашингтона на реэкспорт.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тренировки украинских летчиков, вероятно, начнутся в августе, а первые F-16 могут появиться в украинском небе до конца первого квартала 2024 года. Однако график может сдвигаться из-за множества нюансов.

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики уже почти два месяца "сидят на чемоданах". По его словам, решение о передаче F-16 и обучении сложное. Кроме пилотов нужно обучать и других специалистов.

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