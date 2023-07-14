Игнат рассказал, кого из украинских пилотов первыми отправят переучиваться на F-16

Первыми на переобучение на F-16 отправятся украинские летчики с боевым опытом. Они уже почти два месяца "сидят на чемоданах".

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Об этом 14 июля рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. "Понятно, что мы ожидали скорейшего принятия решений и отправки пилотов. Пилоты уже "на чемоданах" сидели полтора-два месяца, чтобы уже действительно выезжать и как можно быстрее овладевать этой техникой", – сказал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Игнат объяснил, что решение о передаче истребителей и соответствующем обучении сложное, поскольку необходимо предусмотреть ряд факторов и организационных вопросов. В частности, кроме пилотов нужно обучать других специалистов.

"Наши пилоты в первой волне, кто будет переучиваться на F16, – это будут боевые летчики, с боевым опытом, с налетом часов, с английским языком. Эта группа будет сразу переучиваться на F-16", – сказал спикер Воздушных сил.

Пресс-офицер добавил, что пилоты ВСУ будут проходить базовую наземную подготовку, изучение английского языка, а впоследствии смогут овладевать западными легкомоторными самолетами с переходом на реактивные.

Юрий Игнат также отметил, что ряд стран планируют перейти на более современные самолеты F-35 вместо F-16, поэтому Украина вполне может рассчитывать на то, что некоторые из этих стран могут передать ей необходимые истребители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит истребители F-16 сразу после обучения украинских пилотов. По его словам, президент Джо Байден принял такое решение несколько недель назад.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если обучение начнется в августе, то первые F-16, вероятно, появятся в украинском небе до конца первого квартала 2024 года. Однако график может сдвигаться из-за большого количества нюансов.

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