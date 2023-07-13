'Байден принял решение': в США дали точное решение, получит ли Украина получит F-16

Украина получит истребители F-16 от стран Европы. Это произойдет сразу после обучения украинских пилотов на этих самолетах.

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Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Джо Байден принял такое решение уже несколько недель назад.

По его словам, в сотрудничестве с партнерами будет начато обучение украинских летчиков на истребителях F-16. Этот процесс обучения потребует определенного времени, после чего будет осуществлена передача самолетов.

"Что касается истребителей F-16, президент Байден принял решение несколько недель назад, работая в тесной консультации с союзниками, начать обучение украинских летчиков на этих самолетах. Это обучение займет некоторое время, а затем будет осуществлена передача F-16 из европейских стран, где есть эти самолеты",–- сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что если тренировки начнутся в августе, то первые F-16, вероятно, появятся в украинском небе до конца первого квартала 2024 года. Однако он предупредил, что график может сдвигаться из-за большого количества нюансов.

– 11 июля Резников заявил, что коалиция по обучению украинских пилотов F-16 уже создана, а тренировки начнутся в Британии в конце июля – начале августа. Первыми к обучению приступят 20 украинских пилотов.

– В Минобороны Украины ранее намекнули, что F-16 уже осенью смогут защищать украинское небо.

– По словам Кулебы, одна из стран обещала начать обучение украинских летчиков на F-16 еще в июне, однако этого не произошло из-за ошибки в расчетах.

– Президент Владимир Зеленский упрекнул партнеров, которые затягивают с обучением. По его словам, до сих пор не создан график тренировок и причины затягивания ему неизвестны.

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