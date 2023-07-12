В Белом доме сделали важное заявление о предоставлении Украине истребителей F-16

В США заявили, что истребители американского производства F-16 Украине, скорее всего, будут передавать страны Европы. Для этого нужно разрешение Вашингтона на реэкспорт.

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Соответствующее заявление сделали 12 июля в Белом доме. Речь идет о европейских странах, у которых есть самолеты F-16, но конкретики по этому вопросу пока что нет.

Напомним, что 11 июля Министерство обороны Украины и главы 11 западных стран подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов на F-16.

Учения начнутся в конце июля – начале августа этого года, сообщали в МО. Первыми к обучению приступят 20 украинских летчиков в Великобритании.

В коалицию, помимо Украины, вошли Дания, Британия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Канада. Скорее всего, страны, которые в итоге передадут F-16 Воздушным силам ВСУ, есть в этом списке.

Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников также сообщал, что коалиция готова рассмотреть вопрос отправки нашей стране и других видов самолетов.

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что если тренировки начнутся в августе, то первые F-16, вероятно, появятся в украинском небе до конца первого квартала 2024 года. Однако он предупредил, что график может сдвигаться из-за большого количества нюансов.

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