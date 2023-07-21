Украинскую САУ 'Богдана' официально взяли на вооружение ВСУ

Самоходная артиллерийская установка украинского производства 2С22 "Богдана" уже давно участвует в боевых действиях. Теперь стало известно, что САУ "Богдана" официально взяли на вооружение Вооруженных сил Украины.

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Об этом заявили в Министерстве обороны Украины. Оборонное ведомство сообщило такую информацию по запросу Общественного.

"Сообщаем, что украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана" находится на вооружении Вооруженных Сил Украины", –говорится в ответном письме Минобороны.

Информацию о количестве машин и стоимости производства в условиях военного положения Минобороны не обнародует.

Как рассказал Общественному редактору портала "Милитарный" Тарас Чмут, до полномасштабного вторжения России САУ "Богдана", которая существовала в едином экспериментальном варианте, не прошла государственные испытания. По результатам полевых стрельб к украинской гаубице были замечания.

"По этому образцу (предварительная предсерийная версия машины. – Ред.) во время испытаний была обнаружена куча недостатков, проблем и замечаний. Первое – это шасси КрАЗа. Абсолютно ненадежная платформа, кривая, грубая, постоянно ломается и не удовлетворяет запросу военных. Второе – это надежность самой арт-части, механизм запирания ствола, качество изготовления, постоянные клинья, отсутствие автомата зарядки, точность работы. Я читал отчет по итогам проведения одного из этапов испытания на одном из наших полигонов и там военные были очень критически недовольны", – рассказал Чмут.

2С22 "Богдана" – украинская колесная самоходная гаубица, со стволом калибра 155 мм. Установлена на шасси КрАЗ-63221. Разработка начата как минимум с 2018 года.

"Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 миллиметров.

Заявленная снаряженная масса 28 т. Ее экипаж состоит из 5 человек.

Кабина оборудована системами отопления, кондиционирования, вентиляции и обдува теплым воздухом ветрового стекла, электрообогревом ветровых и дверного стекла. В ней предусмотрены места для размещения дополнительного оборудования: приборов наблюдения и ночного видения, приборов радиационной и химической разведки и контроля, радиостанции, предметов индивидуальной защиты, перевозимого боекомплекта и личных вещей экипажа.

Кабина бронированная, защищает от шаров типа Б-32 калибра 7,62 мм с расстояния не более 30 м при углах обстрела ±30° и осколков снарядов аналогичных по энергетике действия. Конструкция корпуса обеспечивает противоминную защиту.

САУ "Богдана" располагает автоматизированной системой наведения на контроллерах Siemens SIPLUS и SIMATIC HM и системой автоматической подачи боеприпасов на 6 снарядов.

Украинская гаубица способна вести огонь с использованием активно реактивных снарядов на расстояние 50 км. При применении осколочно-фугасного снаряда дальность поражения цели составляет 40-42 км.

Управление зарядкой, наводкой и стрельбами может производиться как из кабины установки, так и снаружи – в задней части САУ установлен второй пункт управления.

Напомним, что боевое крещение гаубица "Богдана" получила в 2022 году в битве за оккупированный в то время россиянами остров Змеиный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский артиллерист рассказал о преимуществах САУ "Богдана" украинского производства, на котором отработал боевые стрельбы. Защитник особо отметил точность отечественного орудия и безопасность для экипажа.

А министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото самоходной артиллерийской установки "Богдана". Он подчеркнул, что таких орудий в ВСУ теперь будет больше.

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