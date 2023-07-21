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Украинскую САУ "Богдана" официально взяли на вооружение ВСУ

Надежда Данищук
War
3 минуты
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Украинскую САУ 'Богдана' официально взяли на вооружение ВСУ

Самоходная артиллерийская установка украинского производства 2С22 "Богдана" уже давно участвует в боевых действиях. Теперь стало известно, что САУ "Богдана" официально взяли на вооружение Вооруженных сил Украины.

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Об этом заявили в Министерстве обороны Украины. Оборонное ведомство сообщило такую информацию по запросу Общественного.

"Сообщаем, что украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана" находится на вооружении Вооруженных Сил Украины", –говорится в ответном письме Минобороны.

Информацию о количестве машин и стоимости производства в условиях военного положения Минобороны не обнародует.

Украинскую САУ "Богдана" официально взяли на вооружение ВСУ

Как рассказал Общественному редактору портала "Милитарный" Тарас Чмут, до полномасштабного вторжения России САУ "Богдана", которая существовала в едином экспериментальном варианте, не прошла государственные испытания. По результатам полевых стрельб к украинской гаубице были замечания.

"По этому образцу (предварительная предсерийная версия машины. – Ред.) во время испытаний была обнаружена куча недостатков, проблем и замечаний. Первое – это шасси КрАЗа. Абсолютно ненадежная платформа, кривая, грубая, постоянно ломается и не удовлетворяет запросу военных. Второе – это надежность самой арт-части, механизм запирания ствола, качество изготовления, постоянные клинья, отсутствие автомата зарядки, точность работы. Я читал отчет по итогам проведения одного из этапов испытания на одном из наших полигонов и там военные были очень критически недовольны", – рассказал Чмут.

Украинскую САУ "Богдана" официально взяли на вооружение ВСУ

2С22 "Богдана" – украинская колесная самоходная гаубица, со стволом калибра 155 мм. Установлена на шасси КрАЗ-63221. Разработка начата как минимум с 2018 года.

"Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 миллиметров.

Украинскую САУ "Богдана" официально взяли на вооружение ВСУ

Заявленная снаряженная масса 28 т. Ее экипаж состоит из 5 человек.

Кабина оборудована системами отопления, кондиционирования, вентиляции и обдува теплым воздухом ветрового стекла, электрообогревом ветровых и дверного стекла. В ней предусмотрены места для размещения дополнительного оборудования: приборов наблюдения и ночного видения, приборов радиационной и химической разведки и контроля, радиостанции, предметов индивидуальной защиты, перевозимого боекомплекта и личных вещей экипажа.

Кабина бронированная, защищает от шаров типа Б-32 калибра 7,62 мм с расстояния не более 30 м при углах обстрела ±30° и осколков снарядов аналогичных по энергетике действия. Конструкция корпуса обеспечивает противоминную защиту.

САУ "Богдана" располагает автоматизированной системой наведения на контроллерах Siemens SIPLUS и SIMATIC HM и системой автоматической подачи боеприпасов на 6 снарядов.

Украинская гаубица способна вести огонь с использованием активно реактивных снарядов на расстояние 50 км. При применении осколочно-фугасного снаряда дальность поражения цели составляет 40-42 км.

Украинскую САУ "Богдана" официально взяли на вооружение ВСУ

Управление зарядкой, наводкой и стрельбами может производиться как из кабины установки, так и снаружи – в задней части САУ установлен второй пункт управления.

Напомним, что боевое крещение гаубица "Богдана" получила в 2022 году в битве за оккупированный в то время россиянами остров Змеиный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский артиллерист рассказал о преимуществах САУ "Богдана" украинского производства, на котором отработал боевые стрельбы. Защитник особо отметил точность отечественного орудия и безопасность для экипажа.

А министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото самоходной артиллерийской установки "Богдана". Он подчеркнул, что таких орудий в ВСУ теперь будет больше.

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