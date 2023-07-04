Капсула спасает экипаж даже при подрыве установки: воин ВСУ рассказал о преимуществах САУ 'Богдана'. Видео

Артиллерист первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна с позывным "Дмитрий" рассказал о САУ "Богдана" украинского производства, на которой отработал боевые стрельбы. Украинский защитник особо отметил точность отечественной пушки и безопасность экипажа.

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Соответствующее видео украинские военные из ОБРСПп им. Ивана Богуна опубликовали на своем Youtube-канале.

Артиллерист поделился впечатлениями от работы на САУ "Богдана". Он признался, что очень горд украинской пушкой.

"Адреналин хорош. Она может поразить цель на расстоянии до 42 км. Гордость берет за нашу Украину, что мы производим такое оружие. Сидеть на новой "Богдане" – я даже не мечтал о таком", – рассказал боец "Дмитрий".

Он также пояснил, что кабина украинской самоходной пушки сделана таким образом, что даже при подрыве установки капсула спасает экипаж.

"Кабина в плане безопасности сделана таким образом, что при подрыве экипаж выживает. Она бронированная, сиденья с ремнями, которые выдержат мощный заряд. В плане безопасности она отлично сделана", – отмечает артиллерист.

Боец "Дмитрий" особенно похвалил точность украинской САУ "Богдана".

"Как вчера показали наши стрельбы, мы поразили цель очень точно. На столько, что сказали, что это была снайперская стрельба", – с гордостью сказал артиллерист.

САУ "Богдана" – украинская колесная самоходная гаубица со стволом калибра 155 мм.

Построенная на шасси КрАЗ-63221, на котором установлена спаренная четырехдверная бронированная кабина с двумя рядами сидений, рассчитана на экипаж из 5 человек.

Кабина оборудована системами отопления, кондиционирования, вентиляции и обдува теплым воздухом ветрового стекла, электрообогревом ветровых и дверных скал. В ней предусмотрены места для размещения дополнительного оборудования: приборов наблюдения и ночного видения, приборов радиационной и химической разведки и контроля, радиостанции, предметов индивидуальной защиты, перевозимого боекомплекта и личных вещей экипажа

Кабина бронированная, защищает от шаров типа Б-32 калибра 7,62 мм с расстояния не более 30 м при углах обстрела ±30° и осколков аналогичных снарядов по энергетике действия. Конструкция корпуса обеспечивает противоминную защиту.

САУ "Богдана" имеет автоматизированную систему наведения на контроллерах Siemens SIPLUS и SIMATIC HM и систему автоматической подачи боеприпасов на 6 снарядов.

Управление зарядкой, наводкой и стрельбами может производиться как из кабины установки, так и снаружи — в задней части САУ установлен второй пункт управления.

Также пушка имеет контейнеры, способные вместить от 20 снарядов.

Разработка начата как минимум с 2018 года. "Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 миллиметров.

Боевое крещение гаубица получила в 2022 году в битве за оккупированный в то время россиянами остров Змеиный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как украинские защитники с помощью САУ "Богдана" выжигали оккупантов из Змеиного.

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото самоходной артиллерийской установки "Богдана". Он подчеркнул, что таких орудий в ВСУ теперь будет больше.

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