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Резников опубликовал фото украинской САУ "Богдана". Фото

Глеб Иванов
War
1 минута
1,0 т.
Резников опубликовал фото украинской САУ 'Богдана'. Фото

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото самоходной артиллерийской установки "Богдана" калибра 155 мм украинского производства. Он подчеркнул, что таких орудий в ВСУ будет больше.

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Об этом сообщил сам Резников в своем Twitter.

"Украинцы очень гостеприимная нация. Как видим на фото, конструкция украинской 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" предусматривает удобный стол для экипажа, чтобы насладиться вкусной трапезой. Таких пушек у нас будет больше!" – прокомментировал он фото.

Резников опубликовал фото украинской САУ "Богдана". Фото