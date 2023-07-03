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Резников опубликовал фото украинской САУ "Богдана". Фото
Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото самоходной артиллерийской установки "Богдана" калибра 155 мм украинского производства. Он подчеркнул, что таких орудий в ВСУ будет больше.
Об этом сообщил сам Резников в своем Twitter.
"Украинцы очень гостеприимная нация. Как видим на фото, конструкция украинской 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" предусматривает удобный стол для экипажа, чтобы насладиться вкусной трапезой. Таких пушек у нас будет больше!" – прокомментировал он фото.