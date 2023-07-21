The Telegraph показал первые кадры применения кассетных боеприпасов Силами обороны. Видео

Недавно стало известно, что украинские защитники получили и уже начали применять на фронте кассетные боеприпасы, переданные Украине США. Теперь же в сети показали первые кадры использования этих снарядов.

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Соответствующее видео опубликовало издание The Telegraph. В настоящее время Вооруженные силы Украины используют кассетные боеприпасы под Купянском.

Эти снаряды также планируют применить вблизи Бахмута. Это оружие распыляет "бомбы" на площадь, втрое превышающую размер футбольного поля.

Отметим, что накануне в администрации американского президента Джо Байдена подтвердили, что Силы обороны Украины уже используют на поле боя получившие от США кассетные боеприпасы. Там сказали, что ВСУ "эффективно их используют" на фронте.

Днем 20 июля издание The Washington Post сообщило, что ВСУ уже начали использовать на фронте предоставленные американскими партнерами кассетные боеприпасы. Их применили, в частности, на юго-востоке государства, чтобы разрушить хорошо укрепленные российские позиции, замедлившие контрнаступление Украины.

Там уточнили, что боеприпасы были выпущены по траншеям окупантов.

Украина взяла на себя ряд обязательств по использованию кассетных боеприпасов. В частности, их не будут использовать в городах, а территории, где они будут применяться, планируют, прежде всего, разминировать.

Как писал OBOZREVATEL, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что кассетные снаряды были необходимы Силам обороны Украины, а передача этой разновидности БК не влияет на "нравственный авторитет" ни Киева, ни Вашингтона.

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