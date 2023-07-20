В Белом доме заявили об эффективном использовании Украиной кассетных боеприпасов на поле боя

В администрации американского президента Джо Байдена подтвердили, что Силы обороны Украины уже используют на поле боя кассетные боеприпасы, которые получили от США. Там сказали, что ВСУ "эффективно их используют" на фронте.

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На брифинге в четверг, 20 июля, представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сказал, что кассетные снаряды "находятся в руках Украины и развернуты в полевых условиях в рамках борьбы Киева против России". Его слова процитировало издание Reuters.

"Мы получили некоторые первоначальные отзывы от украинцев, и они используют их достаточно эффективно", – сказал Кирби.

Американский чиновник добавил, что это вооружение используется против оборонительных заграждений российских оккупантов. Как известно, Украина обязалась использовать кассетные боеприпасы только для выбивания скоплений солдат противника.

Днем 20 июля издание The Washington Post сообщило, что ВСУ уже начали использовать на фронте предоставленные американскими партнерами кассетные боеприпасы. Их применили, в частности, на юго-востоке государства, чтобы разрушить хорошо укрепленные российские позиции, замедлившие контрнаступление Украины.

Там уточнили, что боеприпасы были выпущены по траншеям оккупантов.

Украина взяла на себя ряд обязательств по использованию кассетных боеприпасов. В частности, их не будут использовать в городах, а территории, где они будут применяться, разминировать планируют в первую очередь.

Как писал OBOZREVATEL, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что кассетные снаряды были необходимы Силам обороны Украины, а передача этой разновидности БК не влияет на "моральный авторитет" ни Киева, ни Вашингтона.

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