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Оккупанты обстреляли Херсонщину: погибли пятеро взрослых и младенец. Фото

Марина Лисничук
War
3 минуты
15,4 т.
Оккупанты обстреляли Херсонщину: погибли пятеро взрослых и младенец. Фото

Российские оккупационные войска днем 13 августа обстреляли населенные пункты Херсонской области с реактивных систем залпового огня. Они ударили по Станиславу и Широкой Балке, убив пятерых взрослых жителей и маленького ребенка.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. В Telegram-канале он опубликовал фото последствий террористического акта россиян (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в селе Станислав из-за вражеских снарядов из РСЗО погибли два человека, также есть раненный. Там разрушены и повреждены пять частных жилых домов.

Оккупанты обстреляли Херсонщину: погибли пятеро взрослых и младенец. Фото

"В результате обстрела Широкой Балки погибли три взрослых человека – двое мужчин и женщина, а также ребенок. Еще один – мальчик 12 лет – доставлен в больницу", – написал Ермак.

Оккупанты обстреляли Херсонщину: погибли пятеро взрослых и младенец. Фото

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что жертвами вражеского артиллерийского обстрела Широкой Балки стала целая семья муж, жена и их дочь, которой всего 23 дня от рождения. А 12-летнего сына госпитализировали – его состояние критическое.

Оккупанты обстреляли Херсонщину: погибли пятеро взрослых и младенец. Фото

В селе Станислав было зафиксировано 12 вражеских прилетов. Там погибли двое мужчин. Еще одна женщина получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

Оккупанты обстреляли Херсонщину: погибли пятеро взрослых и младенец. Фото

"Террористы добровольно никогда не прекратят убивать мирных людей. Террористов нужно остановить. Силой. Другого они не понимают", – заявил глава МВД.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области было начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, российские военные произвели массивный обстрел нескольких населенных пунктов Станиславской громады Херсонщины около 10:00 воскресенья, 13 августа. В результате попадания вражеских снарядов в частные дома погибли шесть гражданских.

Оккупанты обстреляли Херсонщину: погибли пятеро взрослых и младенец. Фото

"Один из снарядов унес жизни трех членов одной семьи, среди которых месячный ребенок. В тяжелом состоянии из-под завалов достали еще одного мальчика, он госпитализирован. От атаки произошло возгорание по меньшей мере четырех частных домов", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Оккупанты обстреляли Херсонщину: погибли пятеро взрослых и младенец. Фото

Отмечается, что этим утром оккупанты также обстреляли населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. Там известно о по меньшей мере пятерых травмированных. Данные уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 13 августа войска РФ обстреляли поселок Велетенское на Херсонщине. В результате атаки тяжелые ранения получил 28-летний мужчина, за его жизнь борются врачи.

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