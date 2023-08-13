Оккупанты обстреляли Херсонщину: погибли пятеро взрослых и младенец. Фото

Российские оккупационные войска днем 13 августа обстреляли населенные пункты Херсонской области с реактивных систем залпового огня. Они ударили по Станиславу и Широкой Балке, убив пятерых взрослых жителей и маленького ребенка.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. В Telegram-канале он опубликовал фото последствий террористического акта россиян (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в селе Станислав из-за вражеских снарядов из РСЗО погибли два человека, также есть раненный. Там разрушены и повреждены пять частных жилых домов.

"В результате обстрела Широкой Балки погибли три взрослых человека – двое мужчин и женщина, а также ребенок. Еще один – мальчик 12 лет – доставлен в больницу", – написал Ермак.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что жертвами вражеского артиллерийского обстрела Широкой Балки стала целая семья – муж, жена и их дочь, которой всего 23 дня от рождения. А 12-летнего сына госпитализировали – его состояние критическое.

В селе Станислав было зафиксировано 12 вражеских прилетов. Там погибли двое мужчин. Еще одна женщина получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

"Террористы добровольно никогда не прекратят убивать мирных людей. Террористов нужно остановить. Силой. Другого они не понимают", – заявил глава МВД.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области было начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, российские военные произвели массивный обстрел нескольких населенных пунктов Станиславской громады Херсонщины около 10:00 воскресенья, 13 августа. В результате попадания вражеских снарядов в частные дома погибли шесть гражданских.

"Один из снарядов унес жизни трех членов одной семьи, среди которых месячный ребенок. В тяжелом состоянии из-под завалов достали еще одного мальчика, он госпитализирован. От атаки произошло возгорание по меньшей мере четырех частных домов", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Отмечается, что этим утром оккупанты также обстреляли населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. Там известно о по меньшей мере пятерых травмированных. Данные уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 13 августа войска РФ обстреляли поселок Велетенское на Херсонщине. В результате атаки тяжелые ранения получил 28-летний мужчина, за его жизнь борются врачи.

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