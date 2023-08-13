В Херсонской области объявили траур после обстрелов РФ, которые забрали жизни уже семи человек

В Херсонской области 14 августа объявлен День траура по убитым российским снарядам 13 августа мирным жителям области. После ударов войск РФ по ряду населенных пунктов региона по состоянию на 16 часов известно о семи погибших и девяти раненых.

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Самой маленькой жертве России, Софийке, было всего 23 дня от рождения: вражеские обстрелы убили также ее 12-летнего братика и маму с папой. Об этом рассказал глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин.

В Херсонской ОВА объявили 14 августа траур по убитым в воскресенье российским снарядам семью мирным жителям.

"Завтра в Херсонской области – День траура по убитым Россией… По состоянию на сейчас семеро погибших, девять человек — ранены", – написал Прокудин.

Захватчики 13 августа били по Херсону, Велетенскому, Золотой Балке, Станиславу, Камышанах и Широкой Балке. Старшей жертве оккупантов было 67 лет, самая маленькая не прожила на свете и месяца.

"Софийке было всего 23 дня от рождения, ее братику Артему – 12 лет. Сегодня их вместе с папой и мамой убила Россия. Также в Широкой Балке террористы оборвали жизнь 67-летнего местного жителя. В Станиславе из-за вражеского удара погиб пастор христианской церкви Тачишвили Николай Николаевич и его односельчанин. Прихожане вспоминают о нем, как о добром и светлом человеке. Мои искренние соболезнования родным, вечная память невинно убитым!" – отметил Прокудин.

Напомним, в ночь на 13 августа российские оккупанты обстреляли Велетенское в Херсонской области. В результате обстрелов тяжелые ранения получил 28-летний мужчина: его с ожогами 70% тела доставили в реанимацию, за жизнь пострадавшего борются медики.

Впоследствии захватчики атаковали Херсонщину снова. Они ударили по Станиславу и Широкой Балке.

В первом населенном пункте в результате обстрелов погибли два человека, еще один мирный житель получил ранения.

А в Широкой Балке жертвами России стали пять человек, в том числе целая семья – супруги и двое их детей: старший мальчик умер уже в больнице.

Около 11:30 в этот же день оккупанты попали в многоэтажку в Херсоне: ранения получили три человека, двое из них сейчас в больнице в тяжелом состоянии.