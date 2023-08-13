Оккупанты попали в многоэтажку в Херсоне: есть раненые. Фото

Войска РФ во время утреннего артиллерийского обстрела Херсона попали в многоэтажку. Вследствие атаки пострадали трое местных жителей, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы.

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"Вследствие вражеского обстрела города Херсон известно о трех раненых гражданских. Также враг совершил два сброса с дрона по территории Бериславской больницы", – сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Херсонской областной прокуратуре рассказали, что оккупанты открыли огонь из артиллерии по Херсону около 11:30.

"В одном из микрорайонов попали в многоэтажку и вблизи нее. Пострадали трое местных жителей, двое из них в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

На место обстрела прибыли правоохранители, экстренные службы и медики.

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