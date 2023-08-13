В больнице скончался 12-летний мальчик, которого тяжело ранило во время обстрела Херсонщины

Российские террористы убили 12-летнего мальчика во время обстрела села Широкая Балка в Херсонской области. Сначала ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, но от полученных травм он скончался.

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Также жертвами россиян стали трое мужчин, две женщины и младенец. Об этом в Facebook сообщила заместитель начальника Херсонской областной военной администрации Ольга Малярчук (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Двое мужчин погибли в результате российских обстрелов села Станислав. Еще одна женщина получила ранения.

В селе Широкая Балка жертвами российских террористов стала целая семья. В результате артиллерийского обстрела погиб местный житель и его семья – жена и 23-дневная дочь.

Кроме того, тяжелые ранения получил их 12-летний сын. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями. От полученных травм ребенок умер в больнице.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска днем 13 августа обстреляли населенные пункты Херсонской области с реактивных систем залпового огня. Они ударили по Станиславу и Широкой Балке.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 13 августа обстреляли поселок Велетенское на Херсонщине. Вследствие атаки тяжелые ранения получил 28-летний мужчина, за его жизнь борются врачи.

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