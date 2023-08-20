Танк попал в дом: войска РФ ударили по Казацкому в Херсонской области, есть жертва

Днем 20 августа российские оккупационные войска атаковали село Казацкое в Херсонской области. Кремлевские военные преступники попали из танка прямо в жилой дом, в результате чего одна женщина погибла, еще одна получила ранения.

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Пострадавшая доставлена в больницу. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"60-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью. У 45-летней женщины – множественные осколочные ранения. Ее госпитализировали, врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь", – написал он.

Напомним, также 20 августа кафиры обстреляли Харьковщину и Днепропетровщину. В Купянске ранены десять мирных жителей, пострадал также медик, оказывавший им помощь, а в Волчанске захватчики убили мужчину 1952 года рождения. В течение суток российские войска обстреливали ряд населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Также под вражеским огнем снова находился Никополь на Днепропетровщине: там захватчики били по частному сектору и ранили пожилую женщину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в МВД сообщили, что российские оккупанты в полночь ударили двумя ракетами по Краматорску в Донецкой области, в результате атаки был поврежден заводской цех. От вражеских обстрелов области в течение суток ранения получили четверо гражданских;

– 19 августа российские террористы ударили по центру Чернигова, предварительно баллистической ракетой "Искандер-М". В результате обстрела семь человек погибли, среди них – 6-летний ребенок, пострадали 144 человека, среди них по меньшей мере 15 несовершеннолетних.

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