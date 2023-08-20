Оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине и ударили по Днепропетровщине: есть раненые. Фото

Российские войска снова обстреляли Харьковщину и Днепропетровщину. В Купянске тяжелые ранения получил 40-летний мужчина, вспыхнул пожар на территории мясокомбината, жилые дома, предприятия и складские помещения враг повредил в ряде населенных пунктов в разных районах Харьковщины.

Видео дня

Также под вражеским огнем снова находился Никополь на Днепропетровщине: там захватчики били по частному сектору и ранили пожилую женщину. Подробности о последствиях российских обстрелов сообщили руководители Харьковской ОВА Олег Синегубов и Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Утром 20 августа российские захватчики снова обстреляли Купянск в Харьковской области.

"Сегодня около 7:00 утра враг обстрелял город Купянск. Тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет. В настоящее время медики борются за его жизнь", – отметил Синегубов.

Били оккупанты по Купянску и накануне: в городе в результате обстрелов поврежден частный дом, также вспыхнул пожар на мясокомбинате.

В течение суток российские войска обстреливали ряд населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Обстрелы села Кругляковка Купянского района привели к пожару на территории лесничества.

В поселке городского типа Казачья Лопань захватчики повредили 4 частных дома, а в селе Чернещина Изюмского района разрушения получило здание агропредприятия.

В Александровке Богодуховского района российские снаряды повредили складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий. А в Вильче Чугуевского района враг бил по жилой застройке: повреждены 11 частных домов, здания детского сада, пансионата, пекарни, церкви.

В Днепропетровской области захватчики продолжили терроризировать Никополь. Вечером 19 августа из тяжелой артиллерии оккупанты снова били по гражданским.

"Пострадала 74-летняя женщина. Она с осколочным ранением в больнице. Повреждены 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 2 линии электропередач. Ночь, к счастью, прошла тихо. И в районе, и в целом на Днепропетровщине", – рассказал Лысак.

Напомним, около полудня 19 августа армия России нанесла ракетный удар по центру Чернигова. Атака унесла жизни семи человек, среди которых – 6-летняя Софийка, папа которой ныне защищает Украину на фронте. Маму убитой девочки госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также от ракетного удара РФ погибла сотрудница директората "Черниговской политехники". Наталья Тория возвращалась домой из церкви, где находилась на праздничной службе, когда российская ракета оборвала ее жизнь.

Пострадали в результате атаки 148 человек. В больницах остаются более 40 человек.

Момент ракетного удара по центру Чернигова попал на видео, на появившихся в сети кадрах виден мощный взрыв.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт РФ публикацией последствий удара и заявил, что "Россия должна проиграть". И чтобы это непременно произошло, Украина приумножит усилия по консолидации мира против российского террора.

Также на очередной теракт РФ – ракетный удар по центру мирного города в выходной день и религиозный праздник, когда на улицах было максимальное количество людей, отреагировали в ООН. Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун подчеркнула, что удары по мирным жителям или гражданским объектам строго запрещены международным гуманитарным правом и заявила, что "это должно прекратиться".