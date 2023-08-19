Момент ракетного удара по центру Чернигова попал на видео

Момент ракетного удара по центру Чернигова случайно попал на видео. Опубликованные в сети кадры зафиксировали мощный взрыв на Красной площади – главной площади города.

Видео дня

Видео сняли очевидцы прилета. На нем можно увидеть девушку, которая позировала на камеру, очевидно, возвращаясь из церкви с освященной корзиной в день Преображения Господня (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

В этот момент за ее спиной на заднем плане прогремел сильный взрыв.

Ранее президент Владимир Зеленский обнародовал видео с места прилета и заявил, что вследствие атаки есть раненые и погибшие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Днем 19 августа РФ нанесла удар по центру Чернигова, предварительно баллистической ракетой "Искандер-М". Предварительно, 5 человек погибли, 42 получили ранения.

– Зеленский показал послесдствия удара на видео и подчеркнул, что именно так выглядит соседство с террористическим государством. Поэтому, по его словам, РФ должна проиграть.

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