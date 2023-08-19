'Россия должна проиграть!' Зеленский показал видео последствий теракта РФ в Чернигове

Днем 19 августа российские террористы нанесли ракетный удар по центру Чернигова. Президент Владимир Зеленский показал послесдствия очередного военного преступления и подчеркнул, что Россия должна проиграть.

Видео дня

Глава государства подчеркнул, что Украина будет делать еще больше для консолидации мира против российского террора. Об этом Зеленский написал в своем Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Зеленского, российские войска ударили ракетой прямо в центр Чернигова, где расположен театр и учебное заведение. Президент подчеркнул, что именно так выглядит соседство с террористическим государством.

"Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и утрат. Есть погибшие, ранены. Мои соболезнования потерявшим родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики", – заявил президент.

Также глава государства отметил, что для защиты жизни украинцев от российского террора будет еще большая консолидация мира. Президент подчеркнул, что Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что ракетный удар произошел около 11:30. По предварительным данным, террористы атаковали мирных жителей баллистической ракетой. В свою очередь издание "Суспільне" сообщает, что в результате атаки армии РФ есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Напомним, российские террористы ударили по центру Чернигова. Предварительно, прилетела баллистическая ракета "Искандер-М". В результате обстрела ранены и погибшие, среди которых – дети.

Ранее сообщалось, что ночью 19 августа российская оккупационная армия совершила очередную атакую с применением ударных дронов-камикадзе иранского производства Shahed. Целью врага стала, в том числе, Житомирская область.