В Житомирской области враг атаковал дронами объект инфраструктуры: возник пожар

Ночью 19 августа российская оккупационная армия совершила очередную атакую с применением ударных дронов-камикадзе иранского производства Shahed. Целью врага стала, в том числе, Житомирская область.

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В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар. Специалисты ГСЧС оперативно локализовали возгорание на месте происшествия.

Глава ОВА уточнил, что жертв и пострадавших в результате ночной вражеской атаки нет.

В то же время Бунечко добавил, что информация о масштабе повреждений инфраструктурного объекта уточняется.

"Житомирская область. Враг атаковал один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе. Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами ГСЧС. Жертв и пострадавших нет. Информация о масштабе повреждений уточняется", – заявил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что РФ может продолжить атаки по энергетике Украины. Однако Украина уже продемонстрировала, что сопсобна справляться с проблемами эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 19 августа российские террористические войска атаковали Украину 17 ударными БпЛА Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских дронов.