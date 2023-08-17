Россия может продолжить атаки по энергетике Украины: разведка Британии озвучила прогноз

Атаки РФ на украинскую энергетику, вероятно, продолжатся этой зимой. Однако Украина уже продемонстрировала, что сопсобна справляться с проблемами эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях войны.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 17 августа. Там полагают, что, несмотря на постоянное военное давление Москвы, усилия Киева по наращиванию запасов топлива, скорее всего, увенчаются успехом и обеспечат достаточное его количество для приближающегося зимнего периода.

Так, Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержания производства, обеспечивая непрерывные поставки угля для теплоэлектростанций и котельных в зимний период, а значительные запасы газа обеспечивают дополнительный резерв.

"Несмотря на то, что атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся этой зимой, Украина прошлой зимой продемонстрировала, что у нее есть квалифицированная рабочая сила и опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях военного времени", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал, что зимой Россия, вероятно, возобновит атаки на энергетику. Отключения света возможны, но ситуация может быть лучше, чем прошлой зимой.

– В Воздушных силах ВСУ спрогнозировали продолжение массированных атак РФ осенью и зимой на города и инфраструктуру Украины. Вероятно, враг будет делать ставку на "шахеды", но ракеты также будут применяться.

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