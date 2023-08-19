Над Украиной ночью было уничтожено 15 из 17 ударных БПЛА – Воздушные силы

Ночью 19 августа российские террористические войска атаковали Украину 17-ю ударными БпЛА "Shahed-136/131". Силами и средствами Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских дронов.

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Об этом сообщили в Telegram ПС ВС Украины. Вражеские "птички" были запущены из района Курска. В северных и центральных, а также западных областях Украины работала противовоздушная оборона.

Кроме того, за прошедшие сутки 18 августа защитники украинского неба также уничтожили шесть БПЛА оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный "Ланцет". Со своей стороны, авиация ПС за минувшие сутки нанесла более 10 групповых ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Напомним, в пятницу, 18 августа Силы обороны на юге отминусовали у оккупационной армии страны-агрессора России также два разведывательных БПЛА "Мерлин-ВР". Дронов оккупанты лишились в Херсонской и Николаевской областях Украины. Эти БПЛА предназначены для разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Минобороны Британии заключило три контракта о поставках Украине средств ПВО на сумму более 115 млн долларов. Самый крупный из контрактов заключен с норвежской оборонной компанией Kongsberg;

– Германия объявила о передаче нового пакета военной помощи Украине. В него вошли дополнительные системы противовоздушной обороны и тысячи боеприпасов.