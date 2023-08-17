Минобороны Британии заключило три контракта по поставкам Украине средств ПВО: детали

Великобритания поставит Украине средства противовоздушной обороны. Министерство обороны страны-партнера заключило три соответствующих контракта на сумму более 115 млн долларов.

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Об этом сообщило издание Sky News. Отмечается, что самый крупный из контрактов заключен с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Он предусматривает предоставление систем противодействия беспилотникам. С их помощью наши военные смогут выявлять, отслеживать, уничтожать или нарушать работу российских БПЛА.

Речь также шла о системе CORTEX Typhon, предоставление которой норвежский производитель анонсировал ранее на этой неделе. Стоимость этой сделки составляет 56 миллионов фунтов стерлингов или около 750 млн. крон.

CORTEX Typhon – одна из последних разработанных систем для борьбы с дронами. Она состоит из программных и аппаратных решений компании Teledyne Flir (прицельные средства) и норвежской оборонной компании Kongsberg (речь идет о дистанционно управляемом модуле с пулеметом 12,7-мм) и бронетехники, на которую устанавливается все вышеупомянутое оборудование. По данным разработчиков, система обстреливает вражеские беспилотники из пулемета или же "выводит БПЛА из строя другим способом".

Детали двух других контрактов Минобороны Британии не детализировали и не уточнили, какие именно ПВО получит Украина.

Напомним, Германия также передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдут дополнительные системы противовоздушной обороны и тысячи боеприпасов. Снабжение осуществляется из запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

Украинские войска получат еще две пусковые установки IRIS-T. Германия передает настройки в модификации SLS. Это означает, что дальность и высота поражения воздушных целей составляет до 12 км.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Силы обороны Украины нуждаются в F-16, потому что наша страна должна противостоять российской авиации не менее технологическими самолетами и поддерживать наших защитников с воздуха. Однако, вероятнее всего, Украина не получит современные истребители ближайшей осенью или зимой;

– США могут выделить на помощь Украине еще 24,1 миллиарда долларов. Эти средства, необходимые для поддержки безопасности, экономики и гуманитарных потребностей нашего государства во время войны, на прошлой неделе пригласил в Конгресс американский лидер Джо Байден.