"Украина не получит истребители F-16 этой осенью или зимой": Игнат объяснил, что это значит

Силы обороны Украины нуждаются в F-16, потому что наша страна должна противостоять российской авиации не менее технологичными самолетами и поддерживать наших защитников с воздуха. Тем не менее, скорее всего, Украина не получит современные истребители ближайшей осенью или зимой.

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Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в среду, 16 августа. "Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой", – сказал он.

Как отметил Игнат, истребители должны стать частью противовоздушной обороны Украины, на них возлагается много надежд. Например, F-16 будут задействованы во время вражеских ракетных и дроновых атаках.

"Но, как там не было, вопрос сдвинулся с места. Мы понимаем, что наши летчики в ближайшее время будут учиться. Но в то же время усиление нашего ПВО нужно проводить", – добавил представитель Воздушных сил ВСУ.

Как писал OBOZREVATEL:

– Бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе и генерал США в отставке Филип Бридлав заявил, что подготовка к обучению украинских летчиков на современных западных истребителях задерживается из-за того, что некоторые страны боятся провоцировать Россию.

– Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что тренировки наших пилотов на F-16 начнутся в августе.

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