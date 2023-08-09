Дело не в сложностях с обучением: экс-командующий НАТО в Европе объяснил, почему Запад медлит с F-16 для Украины

Подготовка к обучению украинских летчиков на истребителях F-16 замедляется из-за того, что некоторые страны боятся провоцировать Россию. В вопросе предоставления Украине боевых самолетов российская политика запугивания Запада показала внушительную эффективность.

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Об этом рассказал бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал США в отставке Филипп Бридлав в интервью изданию "Голос Америки". По его мнению, больше всего тормозят процесс передачи F-16 в Вашингтоне.

"Многие страны готовы, наши европейские союзники уже готовы, они поделились своими планами и готовы начинать. Я думаю, что основное замедление этого процесса происходит внутри моей страны, в нашей столице. Есть сдержанность относительно быстрых действий из-за опасений, что господин Путин может повлечь определенные важные события. Как я уже говорил много раз, ситуация с F-16 – это как раз тот случай", – сказал Бридлав.

Он добавил, что в вопросе предоставления украинской армии истребителей угрозы Москвы имели внушительный результат.

"Сухопутные войска Путина подводят его на поле. Но путинская война запугивания, его война по сдерживанию Запада имеет безумный успех. И это то, над чем он (Путин. – Ред.) упорно работает. Это запугивание привело к сдерживанию и замедлило такие вещи, как отправка F-16", – сказал генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 августа в Пентагоне заявили, что президент США Джо Байден "дал зеленый свет" началу обучения украинцев на F-16. Это уже третье одобрение, впервые об этом Байден заявил еще 19 мая во время саммита в Японии. Тогда надеялись, что обучение начнется в ближайшие недели.

– Во второй раз Байден позволил Европе приступить к тренировкам 16 июля. Об этом заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан и заверил, что США не будут откладывать учения.

– По данным СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен "дожал" Байдена в вопросе передачи F-16.

– Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ренировки летчиков ВСУ на F-16 начнутся в августе.

– В Воздушных силах ВСУ отметили, что Украине нужны F-16, а также дальнобойные ракеты ATACMS для успешного контрнаступления. С их помощью можно будет уничтожать цели в оккупированном Крыму.

– 14 июля спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские пилоты уже почти два месяца "сидят на чемоданах". По его словам, решение о передаче F-16 и обучении сложное. Кроме пилотов нужно обучать и других специалистов.

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