'Более прицельно поражать объекты в Крыму': Игнат объяснил, зачем украинской армии нужны самолеты F-16

В Воздушных силах ВСУ сказали, что Силам обороны Украины необходимы современные американские истребители F-16, а также дальнобойные ракеты ATACMS для успешного контрнаступления. С помощью этой техники можно будет уничтожать цели во временно оккупированном Крыму.

Видео дня

Об этом заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в интервью "Радио Свобода" в понедельник, 7 августа. В частности, можно будет поразить, например, береговой ракетный комплекс "Бастион" в Крыму.

Из него российские оккупанты запускают сверхзвуковые ракеты "Оникс", которые силы ППО Украины не могут сбивать. То же самое касается и ракет Х-22. Как сказал Игнат, с самими ракетами бороться нерационально, лучше было бы уничтожить носители этих ракет.

Ракеты ATACMS смогут поражать объекты российской армии по баллистической траектории на территории, в частности, оккупированного Крыма.

Игнат добавил, что видно пристальное внимание именно к морскому региону, к Черному морю, откуда оккупанты наносят удары не только с "Бастиона", но и самолетами ТУ-22М3, и с кораблей ракетами "Калибр".

"Здесь нужны либо специальные средства, либо уничтожить, собственно, сами носители, источники ракет, которые их выпускают. Это касается того же "Бастиона" – проще уничтожить сам комплекс на сухопутной территории Крыма с помощью того же ATACMS или других средств. С ракетами бороться нерационально, тем более что сбить их очень сложно", – сказал он.

Ранее Politico с ссылкой на источники написало, что на данный момент уже определена первая группа украинских пилотов, которые примут участие в обучении на американских истребителях F-16. Это восемь наших военных, которые свободно владеют английским языком.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных силах ВСУ говорят, что украинские пилоты начнут обучение на современных западных истребителях F-16 в конце августа. Предполагается, что обучение пилотов не будет быстрым, однако и не будет таким долговременным, как надеются оккупанты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!